'धुरंधर' आणि 'अवतार'मध्ये गाजतोय मराठमोळा 'उत्तर' चित्रपट; दिग्दर्शक म्हणतो- कोणतंही व्हिक्टीम कार्ड न खेळता...

UTTAR MOVIE DIRECTOR POST VIRAL: बॉक्स ऑफिसवर 'धुरंधर' चं वादळ असताना मराठी सिनेमा 'उत्तर'ला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभतोय. दिग्दर्शकाने पोस्ट करत आनंद व्यक्त केलाय.
Payal Naik
गेल्या दोन आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर दोन मोठे चित्रपट प्रदर्शित झाले. पहिला म्हणजे बॉलिवूडचा बहुचर्चित ठरलेला 'धुरंधर' आणि दुसरा म्हणजे हॉलीवूडचा बहुप्रतीक्षित 'अवतार'. या चित्रपटांना प्रेक्षकांनी गर्दी केलीये. 'धुरंधर'ने बॉक्स ऑफिस हादरवलंय. तर 'अवतार'चा देखील बोलबाला आहे. मात्र या दोन्ही चित्रपटांच्या वादळात एक मराठी सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर तग धरून आहे तो म्हणजे रेणुका शहाणे, अभिनय बेर्डे आणि हृता दुर्गुळे यांचा 'उत्तर' चित्रपट. मराठी प्रेक्षकांचा एक कौटुंबिक चित्रपट म्हणून या सिनेमाला चांगला प्रतिसाद मिळालाय. त्यामुळे आता चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने पोस्ट करत याबद्दल आनंद व्यक्त केलाय.

