लग्नानंतर 15 दिवसांतच अभिनेत्याने आई आणि बायकोला घरात कोंडलं; "एकटं राहण्याची सवय.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलु अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक असलेल्या कलाकाराचा एक किस्सा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने हा किस्सा शेअर केला. लग्नानंतर काहीच दिवसांत त्याने त्याच्या बायको आणि आईला कोंडून गेल्याचं सांगितलं..हा अभिनेता आहे प्रियदर्शन जाधव. नुकतीच त्याने त्याची पत्नी वैभवीबरोबर द अनुरूप शो या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्या दोघांनी लग्नानंतर घडलेला किस्सा शेअर केला. .प्रियदर्शन म्हणाला की,"लग्नानंतर आम्ही मुंबईत आलो. लग्नानंतर 15-20 दिवसांनी मी आई आणि वैभवीला घरात कोंडून निघून गेलो." त्यानंतर वैभवी यांनी सविस्तरपणे हा किस्सा सांगितला. .त्या म्हणाल्या की,"प्रियदर्शनला अनेक वर्षं एकटं राहण्याची सवय होती. त्यामुळे ती गोष्ट घडली. त्याची आई कोल्हापूरवरून आली होती. आम्हाला कुठेतरी जायचं होतं. तो त्याच्या प्रयोगासाठी निघाला आणि आम्ही त्याला बाय केलं. आम्ही आतल्या खोलीत होतो. तो बाहेरून कुलूप घालून निघून गेला. जेव्हा आम्ही तयारी करून निघालो तेव्हा दरवाजा उघडत नसल्याचं आमच्या लक्षात आलं. हा तोपर्यंत विक्रोळीला पोहोचला होता. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहत होतो आणि बिल्डिंगला लिफ्ट नव्हती."."अखेर मी शेजारच्या काकांना फोन केला. ते तीन मजले उतरून खाली गेले. आम्ही खिडकीतून घराची दुसरी चावी खाली टाकली. त्यांनी ती घेतली. ते परत तीन मजले चढून वर आले आणि त्यांनी कुलूप उघडलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा किस्सा घडला. तेव्हा आमची मुलगी इरा लहान होती. तो इरा आणि आईला कोंडून बाहेर निघून गेला होता." असं त्यांनी पुढे सांगितलं.