लग्नानंतर 15 दिवसांतच अभिनेत्याने आई आणि बायकोला घरात कोंडलं; "एकटं राहण्याची सवय.."

Marathi Actor Locked His Mother & Wife In House : लग्नानंतर काही दिवसांतच मराठी अभिनेत्याने त्याची आई आणि बायकोला घरात कोंडलं होतं. काय आहे हा किस्सा जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलु अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक असलेल्या कलाकाराचा एक किस्सा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने हा किस्सा शेअर केला. लग्नानंतर काहीच दिवसांत त्याने त्याच्या बायको आणि आईला कोंडून गेल्याचं सांगितलं.

