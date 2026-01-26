Premier

बापरे! मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, प्रथमेश कदमच्या जाण्याने सगळ्यांनाच बसला धक्का, आई-मुलाची होती सुपरहिट जोडी

MARATHI REEL STAR PRATHAMESH KADAM PASSES AWAY: मराठी रिलस्टार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदम याचं निधन झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो आजारी होता. आईसोबत बनवलेल्या रील्समुळे प्रथमेश घराघरात पोहोचला होता.
Apurva Kulkarni
Updated on

viral
death
post
instagram
Entertainment news
Celebrity
insta post

