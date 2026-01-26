बापरे! मराठमोळ्या रिलस्टारचं निधन, प्रथमेश कदमच्या जाण्याने सगळ्यांनाच बसला धक्का, आई-मुलाची होती सुपरहिट जोडी

Reel star Prathamesh Kadam Passes Away : मराठी रिलस्टार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदमचं निधन झालय. त्यांच्या निधनामुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला आहे. प्रथमेक गेल्या काही दिवसापासून आजारी होता. त्याच्या मित्राने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दु:खद बातमी सांगितली आहे. प्रथमेशचे त्याच्या आईसोबत अनेक रील्स सोशल मीडियावर चर्चेत असायचे. आई-मुलाची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. .प्रथमेशच्या वडिलांचं काही वर्षांपूर्वी निधन झालं होतं. तेव्हा त्याने आईला त्या दु:खातून बाहेर काढलं. घराची जबाबदारी स्वत: घेतली. आईसाबोत तो रिल बनवायचा, तो ते रिल सोशल मीडियावर शेअर करु लागला. लोकांना देखील त्या मायलेकाची जोडी प्रचंड आवडू लागली. त्यांच्या डान्सचे व्हिडिओ देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरायचे. परंतु प्रथमेशचं अचानक निधन कसं झालं? हे अद्याप कळू शकलेलं नाही. .प्रथमेशचा मित्र तन्मय पाटेकरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या निधनाची बातमी दिली. ती बातमी वाचून नेटकऱ्यांना धक्का बसला. कारण प्रज्ञा कदम आणि प्रथमेश कदम या आई-मुलाची जोडी नेटकऱ्यांना प्रचंड आवडायची. सोशल मीडियावर त्यांचे रिल चर्चेत असायचे. .प्रथमेशचा मित्र तन्मयने पोस्ट करत लिहलं की, 'तू नेहमी आठवणीत राहशील. देवाघरी स्वत:ची काळजी घेरे! खुप आठवण येईल तुझी miss you bhai' असं कॅप्शन होतं. त्याची ती पोस्ट पाहून अनेकांना धक्का बसला. अनेकांनी 'काय झालं त्याला' 'असं कसं घडलं' अशा कमेंट्स येत होत्या. .बिग बॉसच्या घरात आला Wild card सदस्य, दारातून येणारी ‘ती’ व्यक्ती कोण? चाहत्यांचा अंदाज खरा असेल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.