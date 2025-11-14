टीआरपीचा गेम पालटला! ‘कमळी’ची टॉप-५ मध्ये एन्ट्री; स्टार प्रवाहच्या कोणत्या मालिकेला बसलाय फटका? नंबर १ कोण?

छोट्या पडद्यावरील मालिकांचे टीआरपी हे प्रेक्षकांवर अवलंबून असतात. प्रेक्षक ज्या मालिका आवडीने पाहतात त्या मालिकेचा टीआरपी कायम जास्त असतो. आणि ही मालिका जास्त दिवस चालते. जर कमी टीआरपी असेल तर त्या मालिका लवकर बंद करण्यात येतात. आता १ नोव्हेंबर ते ७ नोव्हेंबर या आठवड्याचा टीआरपी आलाय. यात स्टार प्रवाहच्या मालिका मागे पडून आता झी मराठीच्या मालिका वर्चस्व गाजवू पाहत आहेत. या आठवड्यात झी मराठीच्या तब्बल ५ मालिका या टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये आहेत. तर 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेला आजवरचा सगळ्यात जास्त टीआरपी मिळालाय. .टीआरपी मध्ये कुणी मारलीये बाजी? या आठवड्याच्या टीआरपीमध्ये स्टार प्रवाहावरील प्रेक्षकांची आवडती मालिका 'ठरलं तर मग' नेहमीप्रमाणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेला अजून तरी कुणीही टक्कर देऊ शकलेलं नाही. मात्र या मालिकेच्या पाठोपाठ 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. सलग दोन आठवडे ही मालिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ऋषिकेश आणि जानकी यांची 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका आहे. तर चौथ्या स्थानावर ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ आणि 'नशीबवान' ही मालिका आहे. झी मराठीची 'कमळी' ही मालिका पाचव्या क्रमांकावर आहे. 'कमळी' चा टीआरपी दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. .तर स्टार प्रवाहच्या ‘लक्ष्मीच्या पाऊलांनी’, ‘येड लागलं प्रेमाचं’ या मालिकांच्या टीआरपीमध्ये घसरण झाली आहे. तर ‘काजळमाया’ या नव्या मालिकाचा टीआरपी २.६ इतका आहे. पाहा टॉप १० मालिका ठरलं तर मग – ५.६तू ही रे माझा मितवा – ५.०घरोघरी मातीच्या चुली – ४.६लग्नानंतर होईलच प्रेम व नशीबवान – ४.१कमळी – ३.९लक्ष्मीच्या पाऊलांनी – ३.७लक्ष्मी निवास व वीण दोघांतली ही तुटेना – ३.६येड लागलं प्रेमाचं – ३.३तारिणी – ३.२देवमाणूस – २.९. किती गोड! 'दशावतार' पाहिल्यावर चिमुकल्या चाहतीने चित्रपटातील माधवकडे मागितलं हे गिफ्ट; अभिनेता व्हिडिओ करत म्हणतो- \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.