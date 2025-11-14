Premier

टीआरपीचा गेम पालटला! ‘कमळी’ची टॉप-५ मध्ये एन्ट्री; स्टार प्रवाहच्या कोणत्या मालिकेला बसलाय फटका? नंबर १ कोण?

MARATHI SERIAL TRP LIST : झी मराठीच्या तब्बल ५ मालिकांची टीआरपी यादीत एंट्री झाली आहे. त्यात तेजश्रीची 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका देखील आहे.
छोट्या पडद्यावरील मालिकांचे टीआरपी हे प्रेक्षकांवर अवलंबून असतात. प्रेक्षक ज्या मालिका आवडीने पाहतात त्या मालिकेचा टीआरपी कायम जास्त असतो. आणि ही मालिका जास्त दिवस चालते. जर कमी टीआरपी असेल तर त्या मालिका लवकर बंद करण्यात येतात. आता १ नोव्हेंबर ते ७ नोव्हेंबर या आठवड्याचा टीआरपी आलाय. यात स्टार प्रवाहच्या मालिका मागे पडून आता झी मराठीच्या मालिका वर्चस्व गाजवू पाहत आहेत. या आठवड्यात झी मराठीच्या तब्बल ५ मालिका या टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये आहेत. तर 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेला आजवरचा सगळ्यात जास्त टीआरपी मिळालाय.

