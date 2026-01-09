'ठरलं तर मग'ने गड राखला पण 'या' मालिकेने हिसकावलं 'कमळी'चं स्थान; दुसऱ्या स्थानावर कोण, वाचा टॉप-१० मालिकांची यादी

छोट्या पडद्यावरील मालिकांचं भवितव्य हे टीआरपीवर अवलंबून असतं. त्यामुळे टीआरपीमध्ये अव्वल राहण्यासाठी जोरदार स्पर्धा असते. यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी वाहिनी या दोन्ही वाहिन्यांवरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. गेली ३ वर्ष स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'ठरलं तर मग' ही मालिका टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. या आठवड्यातही ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र आतापर्यंत तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर असलेली मालिका आता थेट दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. .कोण आहे कितव्या स्थानी? BARC इंडियाकडून आलेल्या टीआरपीनुसार २८ डिसेंबर ते ३ जानेवारी या दिवसांमध्ये कोणकोणत्या मालिका कितव्या स्थानावर आहेत हे समोर आलंय. या आठवड्यातही ५.४ TVRसह 'ठरलं तर मग' ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर या आठवड्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिनाथ कोठारे याची 'नशीबवान' मालिका आहे. तिसऱ्या स्थानावर अर्णव-ईश्वरीची ‘तू ही रे माझा मितवा’ मालिका आहे. तर, ‘कमळी’ने ४.१ TVRसह या यादीत चौथं स्थान मिळवलं आहे. सोबतच घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिकादेखील चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर पाचव्या क्रमांकावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' आणि 'तारिणी' मालिका आहे. तारिणी मालिका पुन्हा एकदा स्लॉट लीडर ठरलीये. .सहाव्या आणि सातव्या स्थानावर अनुक्रमे ‘झी मराठी’च्या ‘लक्ष्मी निवास’ आणि ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या मालिका आहेत. तर, ‘तारिणी’प्रमाणे ‘देवमाणूस’ मालिका सुद्धा १० वाजताची स्लॉट लीडर ठरली आहे. ही मालिका आठव्या क्रमांकावर आहे. तर नवव्या क्रमांकावर 'येड लागलं प्रेमाचं' आहे. ‘देवमाणूस’ आणि रात्री साडेदहाला प्रसारित होणारी ‘तुला जपणार आहे’ या दोन्ही मालिका स्लॉट लीडर झाल्या आहेत. 'तुला जपणार आहे' ही मालिका १० व्या स्थानावर आहे. येडं लागलं प्रेमाचं या मालिकेचा टीआरपी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. .आता लवकरच झी मराठी आणि स्टार प्रवाह या दोन्ही वाहिन्यांवर नव्या मालिका सुरू होत आहेत. ‘झी मराठी’वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय वल्लरी विराजची ‘शुभ श्रावणी’ तर, ‘स्टार प्रवाह’वर ‘तुझ्या सोबतीने’ मालिका सुरू होतेय. या दोन्ही मालिकांना येत्या काळात प्रेक्षकांचा कसा प्रतिसाद मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..'नटरंग' नंतर अजय-अतुलसोबत काम का नाही केलं? तुमच्यात भांडण झालं का? रवी जाधव यांनी सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.