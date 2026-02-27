ठरलं तर मगची घसरण कायम पण तू हि रे माझा मितवाने गड राखला ; जाणून घ्या या आठवड्याचा टीआरपी

Marathi Entertainment News : गेल्या काही काळापासून टीआरपीची गणितं मालिकेच्या यशाची अपयशाची गणितं ठरवतात. टीआरपीमध्ये आघाडीवर राहण्यासाठी कायमच स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या दोन्ही वाहिन्यांमध्ये चुरस पाहायला मिळते. गेल्या काही काळात या दोन्ही वाहिन्यांमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळतेय. स्टार प्रवाहच्या यशाला झी मराठीच्या मालिका चांगलीच टक्कर देत आहेत. .गेल्या आठवड्यातही टीआरपीमध्ये फार मोठे बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले आहेत. महत्त्वाचे बदल करूनही स्टार प्रवाहला कसबसं नंबर एकच स्थान टिकवता आलं आहे पण फार मोठं यश पदरी पडलं नाहीये. तर झी मराठीही प्रयत्नांची शर्थ करताना दिसतेय. .कोणती मालिका कोणत्या स्थानावर या आठवड्यात पहिल्या स्थानावर ठरलं तर मग मालिका आहे. पण टीआरपीमध्ये मालिकेची झालेली घसरण कायम आहे. मालिकेत नवीन ट्विस्ट आणूनही फार फरक पडला नसल्याचं पाहायला मिळतंय. तर दुसऱ्या स्थानावर तू हि रे माझा मितवा आहे. मालिकेच्या टीआरपीमध्ये यावेळी लक्षणीय वाढ झाली आहे. तिसऱ्या स्थानावर कमळी, चौथ्या स्थानावर मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले, पाचव्या स्थानावर तारिणी या मालिका आहेत. .सहाव्या स्थानावर वीण दोघांतली ही तुटेना, सातव्या स्थानावर लग्नानंतर होईलच प्रेम, आठव्या स्थानावर तुझ्या सोबतीने आणि लक्ष्मी निवास या मालिका आहेत. नवव्या स्थानावर वचन दिले तू मला आणि दहाव्या स्थानावर देवमाणूस या मालिका आहेत. .एकूणच झी मराठीच्या टीआरपीमध्ये फार फरक पडला नाहीये. मागील आठवड्यातील स्थान टिकवण्यात आणि पुढे जाण्यात या मालिका यशस्वी ठरल्या आहेत. पण स्टार प्रवाहला मात्र टीआरपीमध्ये धक्का बसला आहे. पण स्टार प्रवाहने या आठवड्यात केलेले बदल पुढच्या टीआरपीमध्ये काही धक्कादायक समीकरणं बनवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .टॉपची कलाकार आणि कोट्यवधींची कमाई असूनही भाड्याच्या घरात राहते ही अभिनेत्री ; महिन्याचं भाडं वाचून बसेल धक्का !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.