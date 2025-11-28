मराठी मुलगा पडला सगळ्यांवर भारी! रोहित राऊत ठरला भारताचा पहिला आय- पॉपस्टार, इतक्या लाखांचं मिळालं बक्षीस

गेले सहा आठवडे अॅमेझॉन एमक्स प्लेयरवरील 'आय- पॉपस्टार' या नव्या धाटणीच्या कार्यक्रमाने तरुणाईला वेड लावलं होतं. भारतातील म्युझिक रिअलिटी शोजमधे नवा मापदंड प्रस्थापित करणाऱ्या या शो ची सांगता एका दिमाखदार अंतिम फेरीसह करण्यात आली. या शोला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. मराठमोळा रोहित राऊत या शोचा पहिला विजेता ठरलाय. त्याने सगळ्यांना मागे टाकत 'आय पॉपस्टार'च्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलंय. .अंतिम फेरीमध्ये स्पर्धकांनी स्टेजवर जबरदस्त परफॉर्मन्स सादर केले. प्रत्येकाच्या आवाजातून भारताच्या या सर्वात मोठ्या स्टेजवर त्यांचा प्रवास उलगडला. चरण पथानिया याने कॉन्सर्ट- स्टाइलमधे आपला परफॉर्मन्स सादर करत अंतिम फेरीची दमदार सुरुवात केली. यावेळी गायिका राधिका भिडे हीने आपला परफॉर्मन्स सादर करण्यापूर्वी मुनावर फारूकीने तिची अनोखी ओळख करून दिली तो क्षण सर्वांसाठीच हृद्यस्पर्शी होता. त्यानंतर राधिकाने सर्वांसमोर, विशेषतः रत्नागिरीवरून आलेल्या आपल्या कुटुंबासमोर गायन सादर केलं..टॉप 2 मध्ये टीम किंगचा रिषभ पांचाल आणि टीम पर्मिशचा रोहित राऊत यांचा समावेश होता. काही क्षणानंतर रोहित राऊत यांना पहिल्यावहिल्या आय- पॉपस्टारचा विजेता घोषित करण्यात आलं आणि 7 लाख रुपयांचं बक्षिस प्रदान करण्यात आलं. रनर अप ठरलेल्या रिषभ पांचाल यांना 3 लाख रुपयांचं बक्षिस मिळालं. दोघांना यावेळी केवळ बक्षिसंच नव्हे, तर देशभरात चाहतावर्गही मिळाला. .ही ट्रॉफी जिंकल्यावर रोहित म्हणाला , ‘आय- पॉपस्टारमधे मी कलाकार म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख शोधायचा प्रयत्न केला आणि काही आठवड्यांनंतर आज मी विजेतेपदी उभा आहे. या विजेतेपदानं मला माझ्या कलेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आत्मविश्वास दिला आहे. मी माझे मेंटॉर परमिश पाजी यांचा आभारी आहे. त्यांच्याशिवाय आणि अर्थातच माझ्यावर विश्वास दाखवणाऱ्या चाहत्यांशिवाय हे शक्य झालं नसतं. हा पुरस्कार मी आपल्या चौकटीबाहेर पडून गुणवत्ता सिद्ध करण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येक प्रादेशिक कलाकाराला अर्पण करतो. सरतेशेवटी अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरनं माझ्यासारख्या स्वतंत्र कलाकाराला हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करत गुणवत्ता दर्शवण्याची आणि लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी दिल्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो.’.आय- पॉपस्टारचे सर्व एपिसोड्स अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयर, मोबाइल, कनेक्टेड टीव्हीज, अॅमेझॉन शॉपिंग अॅप, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही आणि एयरटेल एक्स्ट्रीमवर मोफत स्ट्रीम होत आहेत. .११ वर्षांपूर्वी रेखा यांनी एका मराठी अभिनेत्रीसाठी पाठवलेली साडी; पण तिने अजूनही नेसली नाही; कोण आहे ती अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.