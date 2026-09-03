अय्यो! टॉक्सिल'ला मागे टाकणाऱ्या 'Hanuman Ansh'मध्ये झळकतेय मराठमोळी अभिनेत्री; सध्या स्टार प्रवाहवर करतेय काम, कोण आहे ती?

Hanuman Ansh Movie: तीन आठवड्यांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'हनुमान अंश' या चित्रपटाने सध्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जादू दाखवलीये. इतर सगळ्या चित्रपटांना घाम फोडत हा चित्रपट नफ्याचे रेकॉर्ड मोडतोय. इमरान हाश्मीच्या 'आवारापन' सोबतच दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशच्या 'टॉक्सिक' या चित्रपटालाही धोबीपछाड देणाऱ्या 'हनुमान अंश' चा सध्या सगळीकडे बोलबाला आहे. मात्र या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत चक्क एक मराठी अभिनेत्री दिसतेय हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ही अभिनेत्री सध्या स्टार प्रवाहवर काम करतेय. .फक्त २ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या 'हनुमान अंश' या चित्रपटाने 'टॉक्सिक' सारख्या चित्रपटाला मागे टाकलंय. २ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चक्क ६० कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली आहे. या चित्रपटामुळे प्रेक्षकांच्या मनात खरी भक्ती जागृत होताना दिसतेय. खरी भक्ती काय असते याची ओळख त्यांना होतेय. हा चित्रपट नीम करोली बाबा यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. मात्र तुम्हाला ठाऊक आहे का या चित्रपटात एका मराठी अभिनेत्रीने मुख्य भूमिका साकारलीय. या अभिनेत्रीचं नाव नेहा परांजपे आहे. तिने चित्रपटात नीम करोली बाबा यांच्या पत्नीची भूमिका साकारलीय. .नेहाने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर सिनेमातील तिचे खास फोटो शेअर केले आहेत. नेहा परांजपेने सिनेमात पार्वती माई नावाची भूमिका साकारली आहे. तिच्या भूमिकेचं सर्वत्र कौतुक होताना दिसतंय. नेहा सध्या स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'आनंदी' मालिकेत काम करताना दिसतेय. या मालिकेत ती धनश्री निंबाळकर नावाची व्यक्तिरेखा साकारते आहे. यापूर्वी तिने 'लग्नाची बेडी', 'तू चाल पुढं' यांसारख्या मालिकांमध्ये देखील महत्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. .शरू खांद्यावर डोकं ठेवणार, तिच्या स्पर्शाने जय मोहरणार; दोघांची वाढती जवळीक पाहून प्रेक्षक खुश, सनई चौघडेचा नवा प्रोमो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.