सचिन तेंडुलकरच्या प्रेमात होती 'या' मराठी सुपरस्टारची बायको; प्रपोज करण्याचाही केलेला प्लॅन पण अभिनेता मध्ये आला अन्...

क्रिकेटचा देव म्हणवल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचे आजही करोडो चाहते आहेत. आजही कित्येक तरुणी त्याच्या प्रेमात वेड्या आहेत. त्याच्या खेळण्याची स्टाइल, त्याचं बोलणं सगळंच चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे. त्याच्या दिसण्यावर तर आजही तरुणी फिदा आहेत. त्याचा फिटनेस वाखाणण्याजोगा आहे. त्याकाळी अनेकांनी आपल्या घरात सचिनचे पोस्टर लावलेले. मात्र तुम्हाला माहितीये का एका मराठी सुपरस्टारची पत्नीही सचिनच्या प्रेमात होती. तिला सचिन खूप आवडायचा. ती अगदी त्याच्याशी लग्नही करायला तयार होती. मात्र अभिनेत्यामुळे ते शक्य झालं नाही. .या मराठी अभिनेत्याची पत्नी स्वतः देखील मोठी अभिनेत्री आहे. ती आजही सचिनसाठी वेडी आहे. तिच्या चित्रपटाने ९० कोटींची कमाई केली होती तेव्हा सचिनने तिला व्हिडिओ कॉल केला होता. तेव्हाही ती अगदी भारावून गेलेली. कोण आहे ही अभिनेत्री? ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून लोकप्रिय मराठमोळा अभिनेता अंकुश चौधरी याची पत्नी दीपा परब आहे. कॉलेजला जाण्याच्याआधी पासून दीपाला सचिन तेंडुलकर प्रचंड आवडत होता. दीपाने एका मुलाखतीत तिच्या सचिनवरील प्रेमाबद्दल सांगितलं होतं. दीपाने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना तिने सचिनबद्दल सांगितलेलं. .तू कोणत्या मुलाला प्रपोज केलंयस का असा प्रश्न म्हणाली, 'नाही मुलाने मला प्रपोज केलंय. मला ज्या मुलाला प्रपोज करायचं होतं त्याला मी करू शकले नाही. सचिन माझा पहिला क्रश होता. माझ्या नवऱ्याने एक शो घेतला होता. तो डायरेक्ट केला होता. तो माझ्यासाठी केला होता. त्यात सचिन तेंडुलकर सेलिब्रेटी होते. तो माझ्या बाजूला बसला होता, त्यामुळे मी खूप खुश होते. माझा पहिला क्रश सचिन तेंडुलकर. त्यानंतर कॉलेजमध्ये गेल्यावर अंकुश चौधरी. मला सचिन तेंडुलकरला प्रपोज करायचं होतं. पण मी कुणाला प्रपोज करण्याच्या आधीच अंकुशनं मला प्रपोज केलं होतं. आणि मी 24 तासाच्या आत त्याला हो म्हणाली. त्यामुळे मी ज्या माणसावर प्रेम केलं त्याच्याशीच लग्न केलं.'.दीपा परबचा 'बाईपण भारी देवा' हा सिनेमा रिलीज झाला. सिनेमाल उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सिनेमाच्या एका शोला सचिन तेंडुलकरनं हजेरी लावली होती. पण यावेळी दीपा तिथे उपस्थित नव्हती. तिनं व्हिडीओ कॉलवरून सचिन तेंडुलकरशी संवाद साधला होता.