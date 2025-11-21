Premier

Masti 4 X Review: अडल्ट कॉमेडीचा ओव्हरडोस! कसा आहे आफताब- रितेश- विवेकचा 'मस्ती ४'? एक्सवर नेटकरी म्हणतात-

विवेक ओबेरॉय , रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी यांच्या मुख्य भूमिका असलेला 'मस्ती ४' हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झालाय.
लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेते विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख आणि आफताब शिवदासानी यांची अ‍डल्ट कॉमेडी असलेला 'मस्ती 4' हा चित्रपट बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर अखेर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालाय. 2004 मध्ये सुरू झालेल्या 'मस्ती' फ्रेंचायजीच्या या नव्या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. कुणी या चित्रपटाला चांगलं म्हणतायत तर कुणी नावं ठेवतायत. कसा आहे हा चित्रपट?

