‘माया’च्या कथेला नवी उंची देणारे ‘मन गाईना सुरात’ गाणे प्रदर्शित!

Maya Marathi Movie Song Out : माया सिनेमाचं नवीन गाणं नुकतंच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या गाण्याविषयी.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : ‘माया’ या चित्रपटातील ‘मन गाईना सुरात’ हे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. हे गाणं संगीतप्रेमींच्या पसंतीस उतरत आहे. आयुष्याकडे नव्या दृष्टीने पाहाण्याचा संदेश देणारे हे गाणे ऐकताना एक वेगळीच ऊर्जा जाणवते.

mukta barve
