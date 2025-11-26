'मयसभा' हा 'तुंबाड' सारखा नाही; राही बर्वेंच्या नव्या चित्रपटात झळकणार 'ही' मराठी अभिनेत्री, टीझर प्रदर्शित

'तुंबाड' सारख्या कल्ट क्लासिक चित्रपटाचे दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांच्या दुसऱ्या चित्रपटाचा, 'मयसभा' चा फर्स्ट मोशन टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. भारतीय चित्रपट क्षेत्रात लवकरच एक नवीन अध्याय उलगडणार असून, जवळजवळ एक दशकाच्या प्रदीर्घ प्रयोग, विकास आणि पुनर्निर्माणानंतर दिग्दर्शक बर्वे आता पुन्हा परतत आहेत. या चित्रपटात एक मराठी अभिनेत्रीदेखील झळकणार आहे. .'मयसभा' हा चित्रपट 'तुंबाड' सारखा नाही, आणि तो प्रेक्षकांनी आजवर पाहिलेल्या इतर कोणत्याही चित्रपटासारखाही नाही. 'मयसभा' मध्ये, प्रेक्षक आणि चार व्यक्तिरेखा एकत्र एका प्रवासाला निघतात—दोघांसाठी खजिन्याचा शोध एकाच क्षणी सुरू होतो. चित्रपट जसजसा पुढे सरकतो, तसतसा पात्रांना येणारा अनुभव आणि प्रेक्षकांना मिळणारा अनुभव यात फरक पडू लागतो. पात्रांना जो धक्का बसतो, तो त्यांना कथानकात जे सापडते, त्यामधून आलेला असतो, तर प्रेक्षक मात्र अशा सत्यांनी अवाक होतात, जी त्या पात्रांना दिसत नाहीत. तरीही, चित्रपट प्रेक्षकांना अंतर देत नाही. विशेषतः क्लायमॅक्समध्ये बर्वे पारंपरिक थरारपटांशी संबंधित जवळपास सर्वच नियमांना फाटा देत एक संपूर्ण वेगळा आणि थोडा धोक्याचा मार्ग निवडतात, जी कदाचित या चित्रपटाची सर्वात अनोखी बाब आहे..मराठमोळ्या अभिनेत्रीची 'मयसभा'मध्ये एंट्री अत्यंत प्रभावी वातावरण निर्मितीबद्दल ओळखले जाणारे दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांनी 'तुंबाड' च्या यशस्वी पदर्पणानंतर 'मयसभा' च्या रूपाने आपला अत्यंत बहुप्रतीक्षित चित्रपट घेऊन येत आहेत. बर्वे यांनी पुन्हा एकदा मिथक, रहस्य आणि मानसिक गहनता असलेला विषय निवडला आहे. या विषयाभोवती त्यांनी तत्त्वज्ञान, तणाव आणि अनेक तपशीलांनी समृद्ध असे एक दृश्यमान विश्व विणले आहे. त्यांची खास शैली या चित्रपटात अधिकच धारदार, गडद आणि वेधक झालेली दिसेल. या चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेता जावेद जाफरी मुख्य भूमिकेत आहेत. तर मराठी अभिनेत्री वीणा जामकरदेखील या चित्रपटात झळकणार आहे. .'मयसभा' प्रेक्षकांना एका अशा प्रवासाला घेऊन जातो, जिथे लपलेली सत्ये आणि शक्ती संरचना प्रथम दर्शनी वाटतात, त्यापेक्षा खूप जास्त भयावह आहेत. हा चित्रपट एका अशा प्रांतात धाडसी पाऊल टाकतो, जेथे प्रतिकात्मकता (सिम्बॉलिझम) आणि रहस्य एकरूप होतात आणि जिथे संवादांपेक्षा शांतता अधिक बोलकी ठरते. या चित्रपटाची निर्मिती गिरीश पटेल आणि अंकूर जे सिंह यांच्यासह झिरकॉन फिल्म्सद्वारा करण्यात आली आहे. शामराव भगवान यादव, चंदा शामराव यादव, केवल हांडा आणि मनीष हांडा हे सह-निर्माते आहेत. आशिष निनगुरकर यांनी क्रिएटीव्ह कन्सल्टंट म्हणून जबाबदारी निभावली आहे. पिकल एंटरटेनमेंट या चित्रपटाचे प्रेझेन्टेर असून झियुस फिल्मच्या साथीने देश-विदेशात हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. 'मयसभा' आगामी वर्षातील सर्वाधिक वेधक आणि रहस्यमय सिनेमॅटिक अनुभव देणारा चित्रपट ठरू शकतो, यात शंका नाही..मला रेट विचारला जातोय... नॅशनल क्रश झाल्यावर गिरीजाला येतायत तसले मेसेज; म्हणते- हे लोक माझ्या समोर आले तर... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.