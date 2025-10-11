सरप्राइज देऊया म्हणून मी त्याच्या सेटवर गेले पण तो... मयुरी वाघने सांगितलं नेमकं काय घडलं; म्हणाली- बाहेरून कानावर यायचं...

आजही एखाद्या जोडप्याने घटस्फोट घेतला तर त्यांच्याकडे आश्चर्याच्या नजरेने पाहिलं जातं. मात्र त्यामागे तशीच काही कारणं असतात. गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकारांनीदेखील आपल्या घटस्फोटाची घोषणा केली. काही त्याबद्दल उघडपणे बोलताना दिसतात. आता 'अस्मिता' फेम मयुरी वाघ हिनेदेखील तिच्या घटस्फोटाबद्दल मौन सोडलंय. त्यांच्या लग्नात नेमकं काय बिनसलं याबद्दल तिने सांगितलंय. पियुष रानडे तिच्याशी कसा वागायचा याबद्दलही मोकळेपणाने बोललीये. आपली फसवणूक झाली, मारलं गेलं असे अनेक गंभीर आरोप तिने पीयूषवर केलेत. .पियुष आणि मयूरी यांची भेट 'अस्मिता' मालिकेच्या सेटवर झालेली. ते प्रेमात पडले आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हे लग्न फार फळ टिकलं नाही. आपल्याला लग्नानंतर चौथ्या महिन्यातच आपला निर्णय चुकला हे जाणवलं होतं असं मयुरी सौमित्र पोटे यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हणालीये. ती म्हणाली, 'लग्नानंतर काही महिन्यांतच निर्णय चुकल्याचं आई-वडिलांना कळालं होतं. पण मी ते सत्य स्वीकार करत नव्हते. माझ्यासोबत कधीच चुकीचं , वाईट काही होणार नाही, हे सगळं माझ्यासोबत कसं होईल...असा विचार मी करायचे. त्यामुळं जे काही सुरू होतं,ते मला समजच नव्हतं.'.काही गोष्टी कानावर आल्या होत्या पण... मयुरी पुढे म्हणाली, 'का मालिकेच्या शूटिंगसाठी पुण्यात एकटी राहत होते. तेव्हा मुंबईला यायची ओढ असायची, पण नंतर ही कमी झाली. त्यामुळं माझ्या आयुष्यात नक्कीच काही तरी घडतंय, हे माझ्या सहकलाकारांना कळत होतं. ते माझ्यासोबत होते, पण त्यांनी कारण कधीच विचारलं नाही. एकटेपणा होता,घरातल्या माशांसोबत बोलायचं.आई-वडिलांना त्रास होईल, म्हणून काही गोष्टी कधीच कोणाला सांगितल्या नाहीत. तेव्हा मी पूर्णपणे प्रेमात होते. काही गोष्टी कानावर आल्या होत्या. पण प्रेमात होते, आपल्या माणसावर विश्वास ठेवला. एक चान्स दिला. पण जेव्हा गोष्ट माझ्या आई-वडिलांवर आले तेव्हा मात्र निर्णय घेतला.' .तेव्हा उडवाउडवीची उत्तरं दिली ती पुढे म्हणाली, 'समोरचा व्यक्ती मला बोलत होता, तो पर्यंत ठीक होतं, पण जेव्हा माझ्या वडिलांना बोलला तेव्हा मी ठरवलं की, आता बस्स...त्यानंतर आई-वडील नेहमीच सोबत होते. मालिका सुरू असताना मी त्याला सरप्राइज द्यायला गेले होते. पण तो मालिकेच्या सेटवर नव्हताच. तेव्हा उडवाउडवीची उत्तरं दिली. तेव्हाही मी तसं असेलही, असं मनाला समजावलं. त्याने माझा मानसिक आणि शारीरिकही छळ केला. आता आता भविष्यात लगेच कोणावर विश्वास ठेवणं कठीण जातंय.' .लग्नापूर्वी ट्विंकल खन्नाने अक्षय कुमारच्या केलेल्या तब्बल ५६ टेस्ट; आता अभिनेत्रींने सांगितलं कारण, म्हणते- त्याच्या कुटुंबात जर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.