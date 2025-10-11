Premier

सरप्राइज देऊया म्हणून मी त्याच्या सेटवर गेले पण तो... मयुरी वाघने सांगितलं नेमकं काय घडलं; म्हणाली- बाहेरून कानावर यायचं...

Mayuri Wagh Reveals Why She Took Divorce From Her: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मयुरी वाघ हिने पियुष रानडे तिच्याशी कसं वागायचा याबद्दल सांगितलं आहे.
mayuri waghon piyush ranade 

mayuri waghon piyush ranade 

esakal

Payal Naik
Updated on

आजही एखाद्या जोडप्याने घटस्फोट घेतला तर त्यांच्याकडे आश्चर्याच्या नजरेने पाहिलं जातं. मात्र त्यामागे तशीच काही कारणं असतात. गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकारांनीदेखील आपल्या घटस्फोटाची घोषणा केली. काही त्याबद्दल उघडपणे बोलताना दिसतात. आता 'अस्मिता' फेम मयुरी वाघ हिनेदेखील तिच्या घटस्फोटाबद्दल मौन सोडलंय. त्यांच्या लग्नात नेमकं काय बिनसलं याबद्दल तिने सांगितलंय. पियुष रानडे तिच्याशी कसा वागायचा याबद्दलही मोकळेपणाने बोललीये. आपली फसवणूक झाली, मारलं गेलं असे अनेक गंभीर आरोप तिने पीयूषवर केलेत.

Loading content, please wait...
Divorce
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com