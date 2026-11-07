'हे कधी थांबणार?' मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांवर दीप्ती केतकर भावुक; मालिकेत साकारणार संवेदनशील कथानक

महिलांवरील अत्याचार, शोषण आणि लैंगिक छळाच्या घटना आजही समाजासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा देशभरात चर्चेत आला. मात्र, इतक्या वर्षांनंतरही अशा घटनांना पूर्णविराम मिळालेला नाही. पीडित महिलांना न्याय मिळवून देणं आणि अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी त्यांना बळ देणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. हाच संवेदनशील विषय सन मराठीवरील 'मी संसार माझा रेखिते' या मालिकेतून मांडण्यात येत आहे..मालिकेत बॅडमिंटन प्रशिक्षक गोयलकडून पिहूचं लैंगिक शोषण झाल्याची घटना समोर आली आहे. आपल्या मुलीवर झालेल्या अन्यायाविरोधात अनुप्रिया गप्प न बसता गोयलविरोधात लढण्याचा निर्णय घेते. पिहूला न्याय मिळावा यासाठी ती थेट रस्त्यावर उतरून उपोषण करते. मुलीसाठी एका आईने सुरू केलेला हा संघर्ष मालिकेतील कथानकाचा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. आता या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. मालिकेत बॅडमिंटन प्रशिक्षक गोयलकडून पिहूचं लैंगिक शोषण झाल्याची घटना समोर आली आहे. आपल्या मुलीवर झालेल्या अन्यायाविरोधात अनुप्रिया गप्प न बसता गोयलविरोधात लढण्याचा निर्णय घेते. पिहूला न्याय मिळावा यासाठी ती थेट रस्त्यावर उतरून उपोषण करते. मुलीसाठी एका आईने सुरू केलेला हा संघर्ष मालिकेतील कथानकाचा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. आता या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. या कथानकाचा विशेष महाएपिसोड शनिवार, ७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १ वाजता आणि सायंकाळी ७ वाजता सन मराठीवर प्रसारित होणार आहे..मालिकेत अनुप्रियाची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री दीप्ती केतकर यांनी या प्रसंगाविषयी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, "आजही आपल्या आजूबाजूला मुलींवर अत्याचार आणि लैंगिक छळाच्या घटना घडत आहेत, हे पाहून खूप वाईट वाटतं. निर्भया प्रकरण असो किंवा आज समोर येणाऱ्या अशा घटना, प्रत्येक वेळी मनात एकच प्रश्न येतो की हे कधी थांबणार? 'मी संसार माझा रेखिते' मालिकेत असे प्रसंग साकारताना एक कलाकार म्हणून मलाच खूप त्रास होतो. अनेकदा ते दृश्य करताना मन अस्वस्थ होतं. मग ज्यांच्या खऱ्या आयुष्यात हे सगळं घडतं, त्या मुलींचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं काय होत असेल, याचा विचारही करवत नाही.".पुढे त्या म्हणाल्या, "एक आई म्हणून तर हा विचार आणखी अस्वस्थ करतो. प्रत्येक आईला आपली मुलगी सुरक्षित असावी असंच वाटतं. पण फक्त काळजी करून चालणार नाही, तर मुलींना चुकीच्या गोष्टीविरोधात बोलण्याचं धैर्य आणि घरातून त्यांना साथ मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. अनुप्रियाच्या माध्यमातून मला एवढंच सांगायचं आहे की, कोणावरही अन्याय झाला तर गप्प बसू नका. आपल्या मुलीच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहणं ही प्रत्येक पालकाची जबाबदारी आहे." 'मी संसार माझा रेखिते'मधील अनुप्रियाचा हा संघर्ष केवळ मालिकेतील कथानकापुरता मर्यादित नाही. मुलींवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवणं, पीडितांना न्याय मिळवून देणं आणि त्यांना कुटुंबाचा भक्कम आधार मिळणं किती महत्त्वाचं आहे, याकडे हे कथानक लक्ष वेधत आहे..रणबीर कपूरच्या 'रामायणम्'चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका; IMAX 3D शोज हाऊसफुल्ल, २ दिवसात केली छप्परफ़ाड कमाई, वाचा आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.