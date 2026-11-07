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'हे कधी थांबणार?' मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांवर दीप्ती केतकर भावुक; मालिकेत साकारणार संवेदनशील कथानक

Me Sansar Maza Rekhite Serial | Dipti Ketkar As Anupriya Fights For Pihu Against Sexual Abuse: मुलीवरील अन्यायाविरोधात अनुप्रियाचा संघर्ष; 'मी संसार माझा रेखिते'मध्ये भावनिक महाएपिसोड दाखवण्यात येणार आहे.
sansar maza rekhite

sansar maza rekhite

esakal

Payal Naik
Updated on

महिलांवरील अत्याचार, शोषण आणि लैंगिक छळाच्या घटना आजही समाजासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा देशभरात चर्चेत आला. मात्र, इतक्या वर्षांनंतरही अशा घटनांना पूर्णविराम मिळालेला नाही. पीडित महिलांना न्याय मिळवून देणं आणि अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी त्यांना बळ देणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. हाच संवेदनशील विषय सन मराठीवरील 'मी संसार माझा रेखिते' या मालिकेतून मांडण्यात येत आहे.

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