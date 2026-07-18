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'मला कॅन्सर झाला कारण...' किमोथेरिपीबद्दल बोलताना मेधा मांजेकर म्हणाल्या... 'त्रास व्हायचा तेव्हा...'

MEDHA MANJREKAR OPENS UP ABOUT HER CANCER DIAGNOSIS:'मला कॅन्सर झाला कारण...' किमोथेरिपीबद्दल बोलताना मेधा मांजेकर म्हणाल्या... 'त्रास व्हायचा तेव्हा...'
MEDHA MANJREKAR OPENS UP ABOUT HER CANCER

MEDHA MANJREKAR OPENS UP ABOUT HER CANCER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MEDHA MANJREKAR LATEST INTERVIEW ON CANCER AND RECOVERY: महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्करोग झाल्याचं सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं होतं. मेधा मांजरेकरपूर्वी महेश मांजेकरांना सुद्धा कॅन्सर झाला होता. तेव्हा त्यांनी यशस्वीपणे कॅन्सरला लढा दिला. दरम्यान 'माझी आई बरी झाली, महेश बर झाला. मी सुद्धा बरी होईनच' असा विश्वास मेधा मांजरेकरांनी व्यक्त केलाय.

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