'मला कॅन्सर झाला कारण...' किमोथेरिपीबद्दल बोलताना मेधा मांजेकर म्हणाल्या... 'त्रास व्हायचा तेव्हा...'

MEDHA MANJREKAR LATEST INTERVIEW ON CANCER AND RECOVERY: महेश मांजरेकरांच्या पत्नी मेधा मांजरेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्करोग झाल्याचं सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं होतं. मेधा मांजरेकरपूर्वी महेश मांजेकरांना सुद्धा कॅन्सर झाला होता. तेव्हा त्यांनी यशस्वीपणे कॅन्सरला लढा दिला. दरम्यान 'माझी आई बरी झाली, महेश बर झाला. मी सुद्धा बरी होईनच' असा विश्वास मेधा मांजरेकरांनी व्यक्त केलाय. .कॅन्सरच्या निदानानंतर पहिल्यांदाच मेधा मांजरेकरांनी मुलाखत दिली. लोकमत फिल्मीशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की, 'मी माझ्या आयुष्यातील लोकांना थँक्यू म्हणण्यासाठी पोस्ट केली होती. ८ महिन्यात मला अनेक लोकांना मदत केली. माझ्या घरात आईला, महेशला कॅन्सर झाला होता. त्यामुळे मला वाटलं, ठिके मी एकटी नाहीय.'.पुढे बोलताना मेधा मांजेरकर म्हणाल्या, 'मी तेव्हा ट्रिप प्लॅन केली होती. त्या ट्रीपच्या आधी मला टेस्ट करायला सांगितलं. परंतु मी विचार केला ट्रिपला जाऊन येऊ. जेव्हा ट्रिप संपली, मी इथे आले आणि सर्वात आधी सगळ्या टेस्ट करुन घेतल्या. चेकअपला सुद्धा मी एकटीच गेले होते. तेव्हा मला डॉक्टरांनी सगळ्या टेस्ट करायला सांगितलं. त्यावेळी महेशला सगळं सांगितलं. महेशला कॅन्सर झाला होता तेव्हा तो चिल होता. तसंच आताही होता.'.'जेव्हा महेशला कॅन्सरचं निदान झालं तेव्हा घरात खूप बदल झाले. मातीच्या भांड्यात जेवण बनवायचं. तेलकट वगैरे न खाणं. आता सुद्धा मी रोज भाजी - भाकरी खाते आणि त्यातच खूश असते. मला ते जेवण खूप आवडतं. पण मला असं वाटतं की, कॅन्सर जेनिटिक कारणामुळे झालाय. कारण माझ्या आईला कॅन्सर होता. '.'परंतु माझ्या आयुष्यात काळजी घेणारी, प्रेम करणारी माणसं असल्यांमुळे मी स्वत:ला भाग्यवान समजते. दोन्ही मुलींनी सुद्धा मला खूप साथ दिली. घरात सकारात्मक वातावरण पहायला मिळतय' असंही त्या म्हणाल्या..छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण; 'या' चित्रपटातून करणार नवी इनिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.