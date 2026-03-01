हिंदी नाहीतर 'या' मराठी अभिनेत्रीने पहिल्यांदा घातलेली बिकिनी, पडद्यावर दिसलेली स्विमसूटमध्ये; नाव ऐकून चकित व्हाल!

THE REAL STORY OF INDIA’S FIRST BIKINI SCENE: आज बॉलिवूडमध्ये बिकीनी आणि स्विमसूट सर्रास वापरले जाते. परंतु ६० ते ७० च्या दशकामध्ये महिलांनी छोटे कपडे घालणं वाईट मानलं जायचं. सिनेमामध्ये देखील साडी आणि सलवार सूटमध्ये अभिनेत्री दिसायच्या. प्रेक्षकांना सुद्धा तसंच अभिनेत्रींना पहायला अवडायचं. परंतु तुम्हाला माहितीय का? याच काळात पहिल्यांदा ऑनस्क्रीन बिकिनी कोणी घातली? तर जाणून घेऊया..बॉलिवूडमध्ये शर्मिला टागोर किंवा झीनत अमन यांनी पहिल्यांदा बिकिनी घातली असं बोललं जायचं. परंतु खरा इतिहास काही वेगळा आहे. हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीत पहिल्यांदा स्विमसूट घालणारी अभिनेत्री होती मीनाक्षी शिरोडकर. 1938 साली प्रदर्शित झालेला मराठी सिनेमा ब्रम्हचारीमध्ये 'यमुना जळी खेळ खेळू' या गाण्यात त्यांनी स्विमसूट घातला होता. त्यावेळी तो सीन प्रचंड चर्चेत आला होता. .कोण होत्या मीनाक्षी शिरोडकर?मीनाक्षी शिरोडकर यांचं खरं नाव रतन पेडणेकर होतं. वयाच्या 19 व्या वर्षी त्यांचा विवाह डॉक्टर शिरोडकरांनी झाला होता. त्यानंतर मीनाक्षी शिरोडकर या नावानं त्यांनी सिनेसृष्टीत स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलं. पहिल्याच सिनेमात त्यांनी एवढं धाडसी पाऊल उचलत पुढील पिढीसाठी मार्ग खुला करुन दिला..मिनाक्षी यांचं साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू यांच्याची सुद्धा खास नातं आहे. महेश बाबू यांच्या पत्नी नम्रता शिरोडकर यांची मीनाक्षी आजी आहेत. सध्या नम्रता शिरोडकर ही यशस्वी मॉडेल आणि अभिनेत्री आहे. परंतु त्या काळी बिकिनी घालून मीनाक्षी शिरोडकर यांनी स्वत:चा एक वेगळा ठसा उमटवला..लग्नानंतर प्राजक्ताचा पहिला सिनेमा; साकारणार क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंची भूमिका, चित्रपटाचं नाव वाचलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.