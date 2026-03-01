Premier

हिंदी नाहीतर 'या' मराठी अभिनेत्रीने पहिल्यांदा घातलेली बिकिनी, पडद्यावर दिसलेली स्विमसूटमध्ये; नाव ऐकून चकित व्हाल!

MEENAKSHI SHIRODKAR CREATED HISTORY WITH BOLD SWIMSUIT SCENE: बॉलिवूडमध्ये बिकिनीचा ट्रेंड सुरू होण्याच्या अनेक वर्षांपूर्वी मराठी सिनेमाने इतिहास घडवला होता. 1938 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘ब्रह्मचारी’ या चित्रपटात अभिनेत्री Meenakshi Shirodkar यांनी स्विमसूट परिधान करत धाडसी पाऊल उचललं होतं.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

THE REAL STORY OF INDIA’S FIRST BIKINI SCENE: आज बॉलिवूडमध्ये बिकीनी आणि स्विमसूट सर्रास वापरले जाते. परंतु ६० ते ७० च्या दशकामध्ये महिलांनी छोटे कपडे घालणं वाईट मानलं जायचं. सिनेमामध्ये देखील साडी आणि सलवार सूटमध्ये अभिनेत्री दिसायच्या. प्रेक्षकांना सुद्धा तसंच अभिनेत्रींना पहायला अवडायचं. परंतु तुम्हाला माहितीय का? याच काळात पहिल्यांदा ऑनस्क्रीन बिकिनी कोणी घातली? तर जाणून घेऊया.

