अक्षय्य तृतीयेच्या मुहुर्तावर अभिनेत्रीनं चाहत्यांना दिली गुड न्यूज, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

MEERA JAGANNATH BUYS DREAM HOME IN MUMBAI:मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांचं मुंबईमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न असतं. याच घरासाठी प्रत्येकजण आपापल्या परीनं मेहनत घेत असतो. दरम्यान मराठीतील अनेक कलाकार आपल्या हक्काचं घर घेताना पहायला मिळताय. त्यात सिद्धार्थ चांदेकर, अंशुमन विचार, गौरव मोरे यांनी स्वत:चं हक्काचं घर खरेदी केलय. दरम्यान अशातच मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री मीरा जगन्नाथ हिने घर खरेदी करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .'माझ्या नवऱ्याची बायको', 'बिग बॉस मराठी' तसंच 'ठरलं तर मग' मालिकेतून मीरा लोकप्रिय झाली होती. मीरा ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात असते. अशातच आता सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय. तिने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये मुंबईतील घर दाखवलं आहे. .नवीन घर घेतल्याची बातमी देत मीराने कॅप्शनमध्ये लिहलंय की, 'आज मला तुमच्यासोबत एक आनंदाची बातमी शेअर करायची आहे. मला सांगताना खूप आनंद होतोय की, मुंबईत आल्यापासून माझं स्वप्न होतं स्वत:चं घर असावं. आज ते माझं स्वप्न पूर्ण झालय. मुंबईत आल्यापासून एकही दिवस गेला नाही, ज्यादिवशी मी मेहनत घेतली नाही. .पुढे लिहिताना मिरा म्हणाली, 'मी सिनेमा, शोज, मॉडेलिंग आणि मालिकांमध्ये काम केलय. तसंच माझा स्वत:चा साड्यांचा व्यवसाय सुद्धा आहे. कार्यक्रम मैफिली याचं सुद्धा आयोजन मी केलं आहे. मुंबईत राहणं कधीच सोपं नसतं. मी माझ्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत.' .'आज मी माझ्या घराची पूजा करताना मनातील इच्छा पूर्ण होण्याचा अनुभव घेतलाय. मी स्वप्न पाहिलं होतं. माझं स्वत:चं घर ते आज प्रत्यक्षात उतरलं आहे. मला या शहरानं खुप प्रेम दिलं. एक वेगळी ओळख दिली. आता स्वत:चं घर असणं ही माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट होती. मी प्रत्येकाचे मनापासून आभार मानते.' असं ती तिच्या पोस्टमध्ये म्हणालीय.