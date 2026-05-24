दुसऱ्या बरोबर झोपलीये, आपल्याबरोबर का नाही येत... मेघा घाडगेने सांगितला तो धक्कादायक प्रसंग, म्हणाली,'तो दारू पिऊन तऱ्हाट...'

'रूपानं देखणी, सुपारी चिकनी' हे गाणं जर कुणा अभिनेत्रीमुळे घराघरात लोकप्रिय ठरलं असेल तर ती म्हणजे मेघा घाडगे. तिच्या या गाण्यातील अदा आणि सादरीकरण अप्रतिम होतं. त्यामुळे मेघा यांना चित्रपटसृष्टीतील वाटा मोकळ्या झाल्या. मेघा उत्तम लावणी नृत्यांगना आहेत. मात्र त्यामुळेच त्यांना अनेक वाईट प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं. चित्रपटसृष्टीत काम करण्यासाठी आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करायला सांगण्यात आलं. मात्र आपण नकार दिल्यावर त्यांनी आपली बदनामी केली. झीच्या पार्टीत तर एका कलाकाराने केस पकडून त्यांना शिव्या दिल्या होत्या हे देखील त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलंय. .मेघा यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना मेघा म्हणाल्या, 'माझ्याकडे कामं आली, पण त्या दरम्यान एक दोन जण असे भेटले होते, मी त्यांचं नाव घेऊ शकत नाही. MeeToo प्रकरण असेल किंवा कॉम्प्रोमाइजच्या गोष्टी त्यांनी केल्या. इथे काम करायचं असेल तर कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं असं सांगितलं. मी नाही म्हणाले. माझ्या चॉईसने काही केलं तर गोष्ट वेगळी आहे. पण मला ते काही करायचंच नव्हतं. त्यामुळे माझी बदनामी करायला सुरुवात केली. ही याच्याबरोबर झोपली आहे, आपल्याबरोबर का येत नाही इथपर्यंत लोकांनी बदनामी केली.'.मेघा पुढे म्हणाल्या, 'माझा काहीच संबंध कुणाशी नव्हता. मी कुणाला ओळखतही नव्हते. तरीही हे बोललं गेलं. आपल्याबरोबर झोपायला काय प्रॉब्लेम आहे. विचार विचार वगरे. झीच्या एका पार्टीत माझे केस वगैरे पकडले गेले होते. तू कसली आहेस, स्वतःला शहाणी समजतेस वगैरे मला हे बोललं गेलं होतं. मी पहिल्यांदाच गेले होते पार्टीला. तिथे जे घडलं तो अनुभव भयंकर होती. त्यावेळी त्या माणसाने सरळ माझे केस पकडले. मला माहितीये तू कसली बाई आहेस. खूप शहाणी झालीस वगरे. तेव्हा माझी एक मैत्रीण मध्ये पडलेली. काय करताय तुम्ही म्हणून. मी तिथून निघून गेले. कुणाला जाब विचारणार? मला काय करावं सुचलं नाही. तो माणूस दारू पिऊन तऱ्हाट होता. तो पण अभिनेता होता. आणि हे असं वागणं.' .मेघा घाडगेंनी पुढे सांगितलं, 'एकटी बाई असेल तर तुम्हाला अव्हेलेबल आहे तर ट्राय करा हे बोललं जातं. ती अव्हेलेबल आहे हे गृहीतच धरलं जातं. शिवाय इंडस्ट्रीतल्या दिसण्याबाबत म्हणशील तर मी रेखीव आहे हे मला माहीत आहे. पण मी गोरी नाही. मी सावळी आहे. आपल्याकडे चित्रपटसृष्टीत हे चालत नाही. अभिनेत्री आपल्याकडे गोरीच लागते.' .११ कोटी कमावणाऱ्या 'देऊळबंद २'चं बजेट किती आहे माहितीये? ३ दिवसात वसूल केले बजेट?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.