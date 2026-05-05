Met Gala 2026: ८० कारागीर, ८५ दिवस अन् अंगावर 'राजेशाही' थाट! न्यूयॉर्कच्या रेड कार्पेटवर करण जोहरच्या 'त्या' लूकने लावली आग!

मेट गाला (Met Gala) हा जगातील सर्वात प्रतिष्ठित फॅशन इव्हेंट मानला जातो, जो दरवर्षी न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित केला जातो. हा कार्यक्रम दरवर्षी वेगळ्या थीमवर आधारित असतो आणि त्या थीमनुसार सेलिब्रिटी अत्यंत क्रिएटिव्ह, लक्झरी आणि कलाकुसरीने भरपूर अशा पोशाखात रेड कार्पेटवर हजेरी लावतात. हा फॅशन शो नसून कला, संस्कृती आणि डिझाइनचा भव्य संगम मानला जातो, ज्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते..या इव्हेंटसाठी जगभरातून काही ठराविक पण सुप्रसिद्ध असे कलाकार, अभिनेत, गायक , प्रमुख व्यक्तिमत्व आमंत्रित केले जातात. मागच्यावर्षीप्रमाणेच यंदाच्यावर्षीही मेट गाला इव्हेंटला भारतातील अनेक जण उपस्थित होते. त्यापैकी बऱ्याचजणांनी जगभर मनं जिंकली आहेत. यात सर्वात जास्त लक्षवेधी वेशभूषा ठरली बॉलिवूड दिग्दर्शक आणि निर्माता करण जोहर याची. त्याने यावर्षी पहिल्यांदाच सहभाग घेतला होता आणि त्याचा लूक खास भारतीय कला आणि संस्कृतीवर आधारित होता. .प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवी वर्मा यांच्या चित्रकलेपासून प्रेरणा घेत प्रसिद्ध भारतीय डिझायनर मनिष मल्होत्राने (Manish Malhotra) खास डिझाइन केलेल्या ड्रेसमध्ये करण जोहर रेड कार्पेटवर झळकला. त्याच्या या लूकचं नाव "फ्रेम्ड इन इटर्निटी" (Framed in Eternity) ठेवण्यात आलं होतं. पावर-शोल्डर असलेला व्हिंटेज जॅकेट आणि जवळपास 6 फूट लांबीचा हाताने रंगवलेला केप हे या ड्रेसचं विशेष आणि प्रमुख आकर्षण होतं. हा केप तयार करण्यासाठी 80 हून अधिक कारागिरांनी तब्बल 85 दिवस मेहनत घेतली..करण जोहर काय म्हणाला?या संपूर्ण लूकमध्ये भारतीय कला आणि आधुनिक फॅशन यांचा सुंदर संगम दिसून आला. करण जोहरने स्वतः सांगितलं की हा पोशाख त्याच्यासाठी खूप वैयक्तिक आहे, कारण त्याच्या कामात आणि भावना व्यक्त करण्याच्या शैलीत भारतीय संस्कृतीचा नेहमीच प्रभाव राहिला आहे.त्याने हेही स्पष्ट केलं की मेट गालावर तो भारत कसा आहे हे स्पष्ट करायला नाही, तर स्वतःची ओळख आणि त्याच्या मुळाशी असलेली संस्कृती नैसर्गिकपणे सादर करण्यासाठी आला होता. त्यामुळे त्याचा हा लूक केवळ फॅशन स्टेटमेंट नसून एक भावनिक कलात्मक सादरीकरण ठरला.