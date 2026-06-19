'सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिका पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, पहिला प्रोमो पाहून प्रेक्षक भारावले, कधी आणि कुठे पाहणार?

AMOL KOLHE AND MADHURANI PRABHULKAR STARRER HISTORICAL DRAMA MAKES A COMEBACK: 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेनं काही दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. या मालिकेत जोतीराव फुले यांच्या भूमिकेत अमोल कोल्हे तर सावित्रीबाई फुलेंच्या भूमिकेत मधुराणी प्रभुलकर पहायला मिळाले होते. परंतु अचानक ही मालिका बंद करण्यात आली. .दरम्यान अमोल कोल्हे यांनी मालिका संपली तरी मालिकेची कथा पुढे सुरु राहणार असल्याचं सांगितलं होतं. तेव्हापासून प्रेक्षकांना मालिकेबाबत प्रतिक्षा लागली होती. दरम्यान अशातच आता या मालिकेच्या पहिल्या एपिसोडचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भारावून गेले आहेत. .स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिकेत अमोल कोल्हे आणि मधुराणी प्रभुलकर यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होती. मालिका बंद होण्यामागे निर्मात्यांनी आर्थिक अडचणीचं कारण दिलं होतं. दरम्यान ही मालिका चॅनेलवरुन संपली असली तरी कथा पुढे सुरु राहणार असल्याचं स्पष्टीकरण अमोल कोल्हे यांनी दिलं होतं..१३ जून रोजीच या मालिकेच शुटिंग पुन्हा सुरु करण्यात आलं होतं. आता २० जूनपासून ही मालिका पुन्हा सुरु होणार आहे. या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून यात सुरुवातीला महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यानंतर जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले दाखवण्यात आले आहेत. प्रोमो पाहून प्रेक्षकही भारावून गेले आहेत. .परंतु ही मालिका स्टार प्रवाहवर नाहीतर युट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित होणार आहे. २० जून २०२६ पासून ही मालिका मराठी वारसा या मराठी युट्यूब चॅनलवर प्रदर्शित होणार आहे. प्रत्येक बुधवारी आणि शनिवारी ही मालिका प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.