'माझ्यासोबत लग्न करशील?' भर कार्यक्रमात 'या' प्रसिद्ध गायकाने मलायकाला केलं प्रपोज, म्हणाला...

MALAIKA ARORA REACTION TO MIKA SINGH MARRIAGE PROPOSAL: प्रसिद्ध अभिनेत्री मलायका हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या फिटनेसचं अनेकांना कौतूक आहे. तिच्या सौंदर्यामुळे अनेकांच्या नजरा तिच्यावर खिळलेलं पहायला मिळतं. दरम्यान अशातच एका पुरस्कार सोहळ्यात भर मंचावर एका गायकाने मलायकाला लग्नाची मागणी घातली. ते पाहून चाहत्यांनी सुद्धा आश्चर्य व्यक्त केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .पुरस्कार सोहळ्यात मलायका आणि गायक मिका सिंग एकत्र मंचावर आले. त्यावेळी मलायका पाहून मिकाने 'मुझसे शादी करोगी' हे गाणं गायलं. त्यावर मलायकाने हसत नाही नाही म्हणत इशारा केला. त्यावर मिकाने मलायकाला सांगितलं की, इथं सगळे गरीब असून माझ्यासारखा श्रीमंत माणूस तुला भेटणार नाही' त्यावर लगे मलायकाने त्याला मिठी मारली. त्यानंतर मिका म्हणाला, 'मलायकासाठी जोरदार टाळ्या होऊद्यात'.दरम्यान दोघांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट्स करत मलायकाचं आणि मिकाचं कौतूक केलय. एकाने लिहलं की, 'मॅडम, कोणी विचारत आहे तर लग्न करा' दुसऱ्याने लिहलं की, 'मिका खरंच एक राजा माणूस आहे' आणि एका नेटकऱ्याने खोडसाळपणे 'अर्जुन कपूरचं नाव घेत हसण्याचे इमोजी शेअर केलेत' सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .मलायकाबद्दल बोलायचं झालं तर वयाच्या ५३ व्या वर्षी सुद्धा ती सिंगल आहे. सध्या ती हिऱ्यांचे व्यापारी हर्ष मेहतासोबत असल्याचं बोललं जातय. याआधी तिचं नाव अर्जुन कपूरसोबत जोडलं होतं. दोघांनी अनेक वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं..'एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी काम केलं नाही' सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःचंच उदाहरण का देतात? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.