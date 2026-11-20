हॉलिवूडची लोकप्रिय पॉप गायिका मायली सायरस पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. अभिनेता लियाम हेम्सवर्थ सोबतचे पहिले लग्न फार काळ टिकले नव्हते. आता जवळपास सात वर्षांनंतर मायली पुन्हा लग्नाच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. संगीतकार आणि तिचा होणारा जोडीदार मॅक्स मॉरँडो याच्यासोबत ती याच वीकेंडला विवाहबंधनात अडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये हा विवाहसोहळा पार पडू शकतो. परंतु, मायली किंवा मॅक्स यांच्याकडून अद्याप या विषयी अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही..'Let's Get Married' गाण्यातून दिले होते लग्नाचे संकेत?मायली सायरसच्या लग्नाच्या चर्चेला तिच्या अलीकडील एका खास संगीत सादरीकरणामुळे अधिक हवा मिळाली आहे. गेल्या महिन्यात हॉलीवूड बाउल येथे झालेल्या कार्यक्रमात मायलीने मॅक्स मॉरँडोला थेट मंचावर बोलावले होते. त्यानंतर दोघांनी 'Let's Get Married' हे गाणे एकत्र सादर केले. या गाण्याच्या नावामुळे आणि दोघांच्या एकत्रित सादरीकरणामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्या लग्नाबाबत चर्चा सुरू झाली होती..भारतापासून अमेरिकेपर्यंत शोध सुरू; गोल्डी ब्रार कॅनडाच्या टॉप मोस्ट वॉन्टेड यादीत कसा पोहोचला?.आता याच वीकेंडला दोघे विवाहबंधनात अडकणार असल्याची माहिती समोर आल्याने त्या सादरीकरणाकडे चाहत्यांकडून लग्नाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, हे केवळ चाहत्यांचे अंदाज आहेत. लग्नाची तारीख, ठिकाण, पाहुण्यांची यादी आणि सोहळ्याचे स्वरूप याबाबत काहीही अजून स्पष्ट झाले नाही..आशियातील प्रवासात मॅक्सने दिली होती लग्नाची मागणीमायली आणि मॅक्स यांच्या नात्याची सुरुवात २०२१ मध्ये झाली. दोघांची ओळख एका ब्लाइंड डेटच्या माध्यमातून झाल्याचे मायलीने २०२३ मध्ये 'ब्रिटिश व्होग'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते. त्यानंतर दोघांचे नाते अधिक घट्ट झाले. त्यांनी आपले वैयक्तिक आयुष्य शक्य तितके प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले..महाराष्ट्राच्या दुर्गम आदिवासी पाड्यातले 'गुऱ्हाळपाणी' हे डॉक्टरांचे गाव! एका स्वप्नाने कशी बदलली संपूर्ण पिढी? जाणून घ्या प्रेरणादायी कहाणी".डिसेंबर २०२५ मध्ये लॉस एंजेलिस येथे 'Avatar: Fire and Ash' चित्रपटाच्या प्रीमियरला मायली हिऱ्याची अंगठी घालून पोहोचली होती. त्यानंतर तिच्या साखरपुड्याची चर्चा सुरू झाली. पुढे 'Good Morning America' या अमेरिकन कार्यक्रमातील मुलाखतीत तिने मॅक्सने आशिया दौऱ्यादरम्यान लग्नाची मागणी घातल्याचे सांगितले. मॅक्सने गुडघ्यावर बसून तिला प्रपोज केले होते. हा क्षण तिच्यासाठी अनपेक्षित आणि अतिशय आनंदाचा होता, असेही तिने सांगितले..लियाम हेम्सवर्थसोबतचे पहिले लग्न फार काळ टिकले नाहीमायली सायरसचे यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन अभिनेता लियाम हेम्सवर्थसोबत लग्न झाले होते. दोघांची ओळख २००९ मध्ये 'The Last Song' चित्रपटाच्या सेटवर झाली. अनेक वर्षे प्रेमसंबंधात राहिल्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांनी विवाह केला. हे नाते फार काळ टिकले नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि २०२० मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला..आता मॅक्स मॉरँडोसोबतच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात करण्यासाठी मायली सज्ज असल्याची माहिती आहे. मॅक्स हा लॉस एंजेलिसमधील 'Liily' या रॉक बँडचा ड्रमर आणि संगीत निर्माता आहे. मायलीच्या संगीत निर्मितीमध्येही त्याने योगदान दिले आहे. त्यामुळे संगीताच्या माध्यमातून सुरू झालेले हे नाते आता विवाहापर्यंत पोहोचणार का, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. दोघांकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत या लग्नाच्या चर्चेला दुजोरा मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.