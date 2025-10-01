आम्ही बाहेरून जेवून आलो, ते आले, बेडवर पडले आणि... मिलिंद गवळींच्या मुलीने सांगितलं त्या दिवशी काय घडलं

'आई कुठे काय करते' मधून घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय मराठी अभिनेते मिलिंद गवळी नेहमीच आपल्या तब्येतीची काळजी घेताना दिसतात. या मालिकेने त्यांना नवीन ओळख मिळवून दिली. मालिका बंद झाली असली तरी मिलिंद यांची लोकप्रियता मुळीच कमी झालेली नाही. मिलिंद हे नेहमीच त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देत आले आहेत मात्र एकदा त्यांनाही हृदयविकाराचा त्रास झाला होता. हा प्रसंग त्यांच्या लेकीनेच एका मुलाखतीत सांगितला आहे. हे सांगताना तीदेखील भावुक झाली होती. .मिलिंद गवळी यांच्या मुलीचं नाव मिथिला असून ती एक फिटनेस कोच आहे. नुकतीच मिलिंद यांनी त्यांच्या कुटुंबासोबत लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना मिथिला म्हणाली, 'बाबा त्याच्या आरोग्याकडं, फिटनेसवर पूर्णपेणे लक्ष देतोय. सात्विक जेवण, पथ्य वगैरे तो सगळं पाळत असतो. मी फिटनेस ट्रेनर आहे, माझा फिटनेस ट्रेनिंग चालू करण्याचा उद्देश हा मानसिक तणावावर नियंत्रण मिळवता यावं, हेच होतं. आपल्यावर जबाबदाऱ्या असतात,त्यामुळं अनेकजण व्यक्त होत नाहीत. माझ्या बाबाच्या बाबतीही तसंच आहे. तर एकदा आम्ही बाहेर रात्रीचं जेवण करून घरी येत होतो. सगळे एकत्र होतो, मी आजी-आजोबा, आई...अन् अचानक लिफ्टच बंद झाली.'.ती पुढे म्हणाली, 'सहाव्या-सातव्या मजल्यावर आमची लिफ्ट बंद पडलेली. आमची लिफ्ट बंद पडल्याचं समजल्यावर बाबा, पळत वर गेला आणि लिफ्ट खाली घेऊ आला. त्यावेळी त्याच्या छातीत थोडा त्रास झाला होता. छातीत थोडं दुखत होतं. त्यानंतरही त्याला त्रास होत होता, तो आला आणि बेडवर पडला होता. मला वाटलं दम लागला असेल. त्यानंतर तो लगेच उठला आणि काहीच झालं नसल्यासारखं वागू लागला. यानंतर तो स्वत:च हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाला. सगळी ट्रिटमेंन्ट झाल्यानंतर त्यानं आम्हाला सांगितलं. आम्हाला धक्का बसला होता.' .मिलिंद गवळी यांचा त्यांच्या लेकीवर खूप जीव आहे. ते नेहमीच त्यांच्या मुलीबद्दल बोलताना दिसतात. सोबतच ते त्यांच्या जावयाचंही कौतुक करताना दिसतात. .घाटी म्हणजे माहितीयेत कोण? मांजरेकरांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'चा टीझर पाहिलात? अंगावर येईल शहारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.