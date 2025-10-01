Premier

आम्ही बाहेरून जेवून आलो, ते आले, बेडवर पडले आणि... मिलिंद गवळींच्या मुलीने सांगितलं त्या दिवशी काय घडलं

MILIND GAWALI DAUGHTER TALKED ABOUT HIM: लोकप्रिय मराठी अभिनेते मिलिंद गवळी यांच्या मुलीने त्यांच्यासोबत घडलेला एक कठीण प्रसंग एका मुलाखतीत सांगितला आहे.
milind gawali

milind gawali

esakal

Payal Naik
Updated on

'आई कुठे काय करते' मधून घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय मराठी अभिनेते मिलिंद गवळी नेहमीच आपल्या तब्येतीची काळजी घेताना दिसतात. या मालिकेने त्यांना नवीन ओळख मिळवून दिली. मालिका बंद झाली असली तरी मिलिंद यांची लोकप्रियता मुळीच कमी झालेली नाही. मिलिंद हे नेहमीच त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देत आले आहेत मात्र एकदा त्यांनाही हृदयविकाराचा त्रास झाला होता. हा प्रसंग त्यांच्या लेकीनेच एका मुलाखतीत सांगितला आहे. हे सांगताना तीदेखील भावुक झाली होती.

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
milind gawali
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com