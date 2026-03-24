'तिला त्यावेळी प्रचंड त्रास झाला' 56 वर्षांच्या मिलिंद सोमण यांनी 26 वर्षांच्या मुलीशी केलेलं लग्न, ट्रोलिंगवर म्हणाले...

1. मिलिंद सोमण यांनी 26 वर्षांच्या अंकिता कोंवरशी लग्न केल्यावर त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. 2. मिलिंद यांनी ट्रोलिंगला उत्तर देताना सांगितले की, त्यांना आणि अंकिताला वयाच्या फरकामुळे काही फरक पडत नाही. 3. त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल खुलासा करताना सांगितले की, प्रेम आणि समजूतदारपणा महत्त्वाचे आहेत. 4. मिलिंद यांनी ट्रोलर्सना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप न करण्याचे आवाहन केले. 5. त्यांनी त्यांच्या नात्याला समाजाच्या अपेक्षांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले..MILIND SOMAN BREAKS SILENCE ON TROLLING: अभिनेते मिलिंद सोमण हे फिटनेससाठी ओळखले जातात. वयाच्या ५६ व्या वर्षी देखील ते फिट आहेत. सिनेसृष्टीतील ते लोकप्रिय सेलिब्रिटी आहेत. परंतु ते त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टीमुळे ट्रोल झाले होते. अशातच त्यांनी ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. .मनोरंजनविश्वात सेलिब्रिटीच्या वयक्तिक आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी पापाराझींमुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्यामुळे अनेक सेलिब्रिटींना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. अनेकवेळा पब्लिक फिगर असल्यानं कलाकरांना त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे टिका सुद्धा सहन करावी लागते. असाच प्रकार मिलिंद सोमण यांच्याबाबतीत सुद्धा घडला. .मिलिंद सोबत यांची पत्नी अंकिता कोनवार ही त्यांच्यापेक्षा २६ वर्षांची लहान आहे. सोमण यांनी अंकिताशी लग्न केल्यामुळे अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं. त्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 'ट्रोलिंगचा माझ्यापेक्षा जास्त त्रास अंकिताला झाला. कारण तिला या सगळ्या गोष्टीचा फार कमी अनुभव होता. याबाबत आम्ही दोघांनी चर्चा सुद्धा केलेली. मी तिला समजावलं होतं. 'त्यांना तू कोण आहेस आणि मी कोण आहे माहिती नाही. त्यामुळे ते जे काही बोलतील हे प्रत्येकाचं वयक्तिक मत आहे, तिला सुद्धा हे समजलं होतं' त्यामुळे सगळे श्रेय तिचं आहे.'.पुढे बोलताना मिलिंद सोमण म्हणाले, 'तिला जेव्हा समजून सांगितलं तेव्हा तिचा त्रास कमी झाला. या सगळ्या गोष्टीमुळे आमचं नातं सुद्धा दृढ झालं. आता अनेकांनी आमच्या नात्याचा स्वीकार केलाय. १३ वर्ष आमचं नातं टिकल्यानं लोकांना सुद्धा आमचा निर्णय पटला' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले.