कालीन भैया-गुड्डू पंडित पुन्हा आमनेसामने! 'मिर्झापूर'चा रक्तरंजित खेळ आता थिएटरमध्ये; 4 सप्टेंबरला होणार मोठा धमाका

PANKAJ TRIPATHI RETURNS AS KALEEN BHAIYA IN MIRZAPUR THE MOVIE: ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अॅक्शन आणि संवादांमुळे तुफान लोकप्रियता मिळवणारी 'मिर्झापूर' ही वेबसीरिज आता मोठ्या पडद्यावर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चा थरारक टीझर प्रदर्शित झाला असून, मिर्झापूरची सत्ता, गादी आणि रक्ताळलेला खेळ पुन्हा एकदा एका नव्या रूपात मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. .हा चित्रपट येत्या ४ सप्टेंबरला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. टीझरमध्ये पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) आणि दिव्येंदु शर्मा (मुन्ना भैया) यांची झलक पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र कुमार हा या चित्रपटात 'बबलू पंडित'च्या भूमिकेत दिसणार आहे, तर अभिनेता रवी किशन यांची एन्ट्री या युनिव्हर्समध्ये एक नवा आणि रंजक द्विस्ट घेऊन येणार आहे. .पूर्वांचलच्या गल्ल्यांपासून ते राजस्थानच्या वाळवंटापर्यंत या कथेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. ओटीटीवर या सीरिजला तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे आता मिर्झापूर: द मूव्हीचा ठरार प्रेक्षकांना सिनेमागृहात अनुभवायला मिळणार आहे. .मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळाला आश्वासक नायक; 'दादा, एक गुड न्यूज आहे' फेम ऋषी मनोहरचा नवा धमाका! १९ जूनला काय होणार खास?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.