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कालीन भैया-गुड्डू पंडित पुन्हा आमनेसामने! 'मिर्झापूर'चा रक्तरंजित खेळ आता थिएटरमध्ये; 4 सप्टेंबरला होणार मोठा धमाका

MIRZAPUR THE MOVIE OFFICIAL TEASER RELEASED: ओटीटीवर प्रचंड लोकप्रिय ठरलेली 'मिर्झापूर' वेबसीरिज आता 'मिर्झापूर: द मूव्ही' या नावाने मोठ्या पडद्यावर येत आहे.
MIRZAPUR THE MOVIE

MIRZAPUR THE MOVIE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PANKAJ TRIPATHI RETURNS AS KALEEN BHAIYA IN MIRZAPUR THE MOVIE: ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अॅक्शन आणि संवादांमुळे तुफान लोकप्रियता मिळवणारी 'मिर्झापूर' ही वेबसीरिज आता मोठ्या पडद्यावर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चा थरारक टीझर प्रदर्शित झाला असून, मिर्झापूरची सत्ता, गादी आणि रक्ताळलेला खेळ पुन्हा एकदा एका नव्या रूपात मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

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