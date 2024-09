Premier

Mithun Chakraborty : स्ट्रगलच्या काळात मिथुन चक्रवर्तीच्या मनात आले होते आयुष्य संपवण्याचे विचार ; असं स्वतःला सावरलं

Mithun Chakraborty about to end his life during his struggling days : ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांना सिनेसृष्टीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. पण त्यांच्या आयुष्यात एक असा काळ येऊन गेला आहे जेव्हा त्यांनी त्यांचं आयुष्य संपवण्याचा विचार केला होता.