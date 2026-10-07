Mithun Chakraborty: ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल सरकारचे सल्लागार म्हणून नियुक्त; कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल

ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांची पश्चिम बंगालमधील मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये मिथुन चक्रवर्ती यांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. .राज्यातील भाजप सरकार बंगालच्या सांस्कृतिक आणि चित्रपट क्षेत्रावर विशेष भर देत असताना ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. दिग्गज बंगाली अभिनेते उत्तम कुमार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. बंगालचा समृद्ध चित्रपट वारसा जतन करणे आणि राज्याला पुन्हा एकदा प्रमुख सांस्कृतिक व चित्रपट केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..Ramdas Athawale on Gyanesh Kumar : 'ज्ञानेश कुमार काहीही झाले तरी राजीनामा देणार नाहीत'; अभिजीत दीपकेंच्या आंदोलनावर रामदास आठवले स्पष्टच बोलले, दिला कडक इशारा.भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध चेहरा असलेले मिथुन चक्रवर्ती हे भाजपचे प्रमुख प्रचारक तसेच पश्चिम बंगालमधील पक्षाचा एक आघाडीचा राजकीय चेहरा राहिले आहेत. नवीन भाजप सरकार आपला सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय अजेंडा राबवत असताना या नियुक्तीमुळे चक्रवर्ती यांना राज्य सरकारमध्ये अधिकृत व औपचारिक स्थान मिळाले आहे..Uruli Kanchan News : पोलिसांच्या कर्तव्य भावनेने मजूर दांपत्याला मिळाला आधार! खाकी वर्दीतील माणुसकी आली धावून.२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपसाठी जोरदार आणि व्यापक प्रचार केला होता. या निवडणुकीत भाजपने तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करत राज्यात ऐतिहासिक सत्ता स्थापन केली आणि सुवेंदू अधिकारी बंगालचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री बनले. ही नवी जबाबदारी अशा वेळी सोपवण्यात आली आहे जेव्हा राज्य सरकार चित्रपट आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या योजनांवर वेगाने काम करत आहे..सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने सत्तेत १५० दिवस पूर्ण केले असताना ही नियुक्ती समोर आली आहे. नव्या सकारने १५ वर्षांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीपेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारत प्रशासकीय बदल, गुंतवणुकीचे उपक्रम आणि सांस्कृतिक व धार्मिक अस्मितेवर भर देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.