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Mithun Chakraborty: ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल सरकारचे सल्लागार म्हणून नियुक्त; कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल

Mithun Chakraborty Appointed Bengal Govt Advisor: दिग्गज बंगाली अभिनेते उत्तम कुमार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली.
Mithun Chakraborty

Mithun Chakraborty

esakal

संतोष कानडे
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ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांची पश्चिम बंगालमधील मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये मिथुन चक्रवर्ती यांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

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Mithun Chakraborty
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