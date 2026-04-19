फक्त एका डायलॉगमुळे रातोरात मिथुन चक्रवर्तीचा सिनेमा थिएटरमधून काढलेला; कॉलेज तरुणींची तक्रार भोवली

Marathi Entertainment News : आजकाल सिनेमा दोन दिवस जरी कमाई करू शकला नाही तरीही थिएटरमधून काढून टाकला जातो. पण पूर्वीच्या काळी सिनेमात कोणते कलाकार आहेत यावरून सिनेमा किती यशस्वी होईल याचा अंदाज बांधला जायचा. बऱ्याचदा सिनेमाचे डायलॉग सिनेमाचं भविष्य निश्चित करत. पण एका सिनेमाबाबत तर असं घडलं की एका डायलॉगमुळे हा सिनेमा सिनेमागृहातून रातोरात काढून टाकण्यात आला. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया. .हा सिनेमा 1990 मध्ये रिलीज झाला होता. या सिनेमात मिथुन चक्रवर्ती यांची मुख्य भूमिका होती. पण एका डायलॉगमुळे हा सिनेमा थिएटरमधून काढला. हा सिनेमा होता गुंडा. 1998 मध्ये हा सिनेमा रिलीज झाला. .या सिनेमात मुकेश ऋषी, मोहन जोशी, हरीश पटेल आणि इशरत अली या कलाकारांचा समावेश होता. सिनेमाच्या कास्टवरून या सिनेमात खूप मोठी कास्ट होती हे लक्षात येईल. पण यातील एका डायलॉगमुळे हा सिनेमा अनेकांना आवडला नाही. .डायलॉगमुळे हा सिनेमा थिएटरमधून काढला होत . अनेक कॉलेजला जाणाऱ्या तरुणींनी या सिनेमाबद्दल तक्रार केली होती. त्यामुळे सेन्सर बोर्डाने हा सिनेमा सिनेमागृहातून काढून टाकला. अगदी या सिनेमात काम करणाऱ्या मुकेश ऋषी यांनीही हा संवाद म्हटल्याची त्यांना लाज अजूनही वाटते असं म्हटलं होत. मेरा नाम है बुल्ला अशा वाक्याने सुरु होणारा तो संवाद होता. .या संवादामुळे हा सिनेमा सिनेमागृहातून काढून टाकण्यात आला. पण नंतर या सिनेमाला कल्ट दर्जा मिम्समुळे प्राप्त झाला. कारण नंतर इंटरनेटवर या सिनेमाचे मिम्स खूप व्हायरल झाले.