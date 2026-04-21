प्रसिद्ध मॉडेननं वयाच्या 32 व्या वर्षी स्वत:चं केलं पिंडदान, उज्जैनमध्ये घेतली संन्यासाची दीक्षा

HARSHA RICHHARIYA TAKES SANYAS AFTER SELF PIND DAAN: प्रयागराज इथल्या 'महाकुंभ'मध्ये चर्चेत आलेली मॉडेल एन्फ्लुएन्सर हर्षा रिछारिया हिने स्वत:च पिंडदान केलय. तिने सांगितलं की, 'जी नाती गरजेला कामी येत नाहीत. त्या नात्यांचा पिंडदान करण्यात कसलं दु:ख' हर्षानं मध्य प्रदेशातील उज्जैन इथं गुरुंच्या उपस्थित स्वत:चं पिंडदान करत संन्यास घेतला आहे. सध्या तिची सोशल मीडियावर चर्चा रंगातना पहायला मिळतेय..३२ वर्षांची हर्षा रिछारिया हिने अनुष्ठान स्थित मैन तीर्थ आश्रमात महामंडलेश्वर सुमानानंद महाराजांच्या उपस्थित संन्यास घेतलाय. तसंच हर्षा रिछारिया हिला विशेष अनुष्टानंतर नवीन नाव देण्यात आलय. आता ती स्वामी हर्षानंद गिरी या नावाने ओळखली जाणार आहे. सन्यास घेण्यापूर्वी तिने स्वत:चं पिंडदान करुन घेतलं. .दरम्यान हर्षा रिछारिया हिने अनुष्ठानानंतर म्हटलं की, 'मी माझ्या नव्या आयुष्याला सुरुवात केलीय. गेल्या दीड वर्षांपासून मी या मार्गावर पुढे चालली होते. माझ्या या निर्णयाला अनेकांना विरोध केला. खुप काही घडलं. त्यावेळी असही वाटलं की, या मार्गाला सोडूयात. कारण ज्यांच्यासाठी मी हे करत होते त्यांनीच साथ सोडली. मग कोणासाठी तसं राहायचं. परंतु नंतर माझा विचार बदलला. कारण या मार्गावर एकदा आलं की, पुन्हा ते कोणी सोडू शकणार नाही.'.हर्षा पुढे म्हणाली की, 'मी खूप काळापासून संन्यास घेण्याचा विचार करत होते. मला हे सौभाग्य मिळालं की, हे शक्य होऊ शकलं. आता मी एक नवीन सुरुवात केली आहे. मला कुटुंबाचा, आई-वडिलांचा विचार येत होता. परंतु आता गुरुंजींच्या मार्गदर्शनात धर्म आणि समाजासाठी विचार करेल'