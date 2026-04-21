Premier

प्रसिद्ध मॉडेननं वयाच्या 32 व्या वर्षी स्वत:चं केलं पिंडदान, उज्जैनमध्ये घेतली संन्यासाची दीक्षा

MODEL HARSHA RICHHARIYA PERFORMS HER OWN PIND DAAN: महाकुंभमध्ये चर्चेत आलेली मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सर हर्षा रिछारियाने उज्जैन येथे स्वतःचे पिंडदान करून संन्यासाची दीक्षा घेतली. संन्यासानंतर तिला स्वामी हर्षानंद गिरी हे नाव देण्यात आले असून तिच्या या निर्णयाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

HARSHA RICHHARIYA TAKES SANYAS AFTER SELF PIND DAAN: प्रयागराज इथल्या 'महाकुंभ'मध्ये चर्चेत आलेली मॉडेल एन्फ्लुएन्सर हर्षा रिछारिया हिने स्वत:च पिंडदान केलय. तिने सांगितलं की, 'जी नाती गरजेला कामी येत नाहीत. त्या नात्यांचा पिंडदान करण्यात कसलं दु:ख' हर्षानं मध्य प्रदेशातील उज्जैन इथं गुरुंच्या उपस्थित स्वत:चं पिंडदान करत संन्यास घेतला आहे. सध्या तिची सोशल मीडियावर चर्चा रंगातना पहायला मिळतेय.

Loading content, please wait...
viral
model
Entertainment Field
celebrities
Ujjain
Maha Kumbh 2025

