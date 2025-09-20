दाक्षिणात्य अभिनेते मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर; ४०० हुन अधिक चित्रपटात केलंय काम

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते मोहनलाल यांना प्रतिष्ठित दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नुकतीच भारत सरकारने ही घोषणा केली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, "दादासाहेब फाळके पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार, भारत सरकारतर्फे मोहनलाल यांना २०२३ चा प्रतिष्ठित दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. मोहनलाल यांच्या अतुलनीय अभिनय प्रवासाबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात येत आहे. ते उत्कृष्ट अभिनेत्यासोबतच उत्तम दिग्दर्शक आणि निर्मातेदेखील आहेत. .मोहनलाल यांचे सिनेमॅटिक यशमोहनलाल यांच्या करिअरची सुरुवात १९७८ मध्ये 'थिरानोट्टम' या मल्याळम चित्रपटातून झाली, याच चित्रपटातून त्यांची प्रियदर्शनसोबतची जोडी जमली. त्यांनी आतापर्यंत ४०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले असून, त्यांना पाच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. यात दोन सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचे पुरस्कार, एक विशेष ज्युरी मेन्शन, अभिनयासाठी एक विशेष ज्युरी पुरस्कार आणि निर्माता म्हणून सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार यांचा समावेश आहे. मल्याळम चित्रपटांव्यतिरिक्त त्यांनी इतर भाषांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. तमिळमधील 'इरुवर' (१९९७), हिंदीमधील 'कंपनी' (२००२) आणि तेलुगुमधील 'जनता गॅरेज' (२०१६) मधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या आहेत..अनेक क्षेत्रांत प्रावीण्यकाही महिन्यांपूर्वी त्यांचा पृथ्वीराज सुकुमारन दिग्दर्शित 'L2: एम्पुरान' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्याने जगभरात २६० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. अभिनयाव्यतिरिक्त मोहनलाल यांनी पार्श्वगायक, निर्माता, वितरक, दूरदर्शनवरील सूत्रसंचालक, नाट्य कलाकार आणि लेखक म्हणूनही काम केले आहे..कसं असेल पुरस्काराचं स्वरूपदादासाहेब फाळके पुरस्कारामध्ये 'सुवर्ण कमल' पदक, शाल आणि १० लाख रुपये रोख रक्कम दिली जाते. या पुरस्काराच्या पहिल्या मानकरी देविका राणी होत्या, ज्यांना 'भारतीय सिनेमाची पहिली महिला' म्हणून ओळखले जाते. बॉम्बे टॉकीज या त्यांच्या निर्मिती संस्थेने सुरुवातीच्या काळात भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या पुरस्काराचे अलीकडील मानकरी मिथुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान आणि आशा पारेख हे आहेत. या पुरस्काराचे वितरण २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ७१ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात होणार आहे..मलाही संसार करायचाय! तेजश्री प्रधानचा व्हिडिओ व्हायरल... प्रोमोचे स्टेट्स चाहत्यांनी शेअर केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.