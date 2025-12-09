Premier

भाईसाब...! इंडिगोची उड्डाणं 'या' पनौती तरुणामुळे रद्द झाली, समय रैनासोबतचा Viral Video

UNLUCKY CONTESTANT MONAL INDIGO FLIGHT VIRAL VIDEO: इंडिगोमध्ये झालेल्या मोठ्या गोंधळानंतर आता सोशल मीडियावर मोनलचा समय रैनासोबतचा विमानातील व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होतोय. ‘अनलकी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोनलला पाहून नेटकऱ्यांनी इंडिगो कँसलेशनचं खापर त्याच्यावर फोडलं आहे.
Unlucky Contestant Monal Flight Incident Vira

Unlucky Contestant Monal Flight Incident Vira

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

इंडिगोमध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये झालेला गोंधळ तुम्हाला माहितीच असेल. इंडिगोने अचानक उड्डाणं रद्द केल्याने अनेक प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. ७ ते ८ तास लोक विमानतळावर अडकून पडले होते. त्यानंतर अनेक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाले. अनेक प्रवासी इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यावर ओरडताना त्यांना जाब विचारताना पहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
viral
Entertainment news
Indigo Airline
(Flight commuters)
viral video
IndiGo Airlines new service

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com