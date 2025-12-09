भाईसाब...! इंडिगोची उड्डाणं 'या' पनौती तरुणामुळे रद्द झाली, समय रैनासोबतचा Viral Video

इंडिगोमध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये झालेला गोंधळ तुम्हाला माहितीच असेल. इंडिगोने अचानक उड्डाणं रद्द केल्याने अनेक प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. ७ ते ८ तास लोक विमानतळावर अडकून पडले होते. त्यानंतर अनेक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाले. अनेक प्रवासी इंडिगोच्या कर्मचाऱ्यावर ओरडताना त्यांना जाब विचारताना पहायला मिळाले. .भारत सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयानं विमान कंपन्यांसाठी आता नवे नियम लागू केलेत. या नियमांचा मोठा फटका इंडिगोला बसला. पण आता सोशल मीडियावर एक वेगळाच व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये नेटकऱ्यांनी या सगळ्या प्रकरणाचं खापर एका पनौती तरुणावर फोडलं आहे. सध्या त्या तरुणाचा समय रैनासोबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .गेल्या काही महिन्यांपूर्वी इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमध्ये मोनल नावाचा स्पर्धक आला होता. यावेळी परिक्षकांशी बोलताना त्याने सांगितलं होतं की, त्याची ओळख 'अनलकी' अशी आहे. तो जिथं जातो ते ठिकाण बंद पडतं. शाळा, कॉलेज, कंपनी, सगळं काही बंद पडलं. तर इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमध्ये तो आला आणि काही दिवसातच तो शो देखील बंद पडला. .दरम्यान त्याच मोनलचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तो इंडिगो विमानातून प्रवास करताना पहायला मिळतोय. योगायोग असा होता की, त्याच विमानात समय रैना सुद्धा होता. दोघांची विमानात एकमेकांकडे नजर सुद्धा जाते. समय रैना त्यांच्याकडे बघुन तोंड लपवतो. हे सगळं असलं तरी हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी सगळं खापर बिचाऱ्या मोनलवर फोडलं आहे. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ balrajghai या इन्स्टाग्राम पेजवरुन शेअर करण्यात आलाय. आतापर्यंत या व्हिडिओला जवळपास ५ कोटी लोकांनी पाहिलं आहे. या व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेट्स येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेत आहे..'स्टार' असल्यानं अपेक्षा वाढतात! सोशल मीडियापासून दूर राहणारी ऐश्वर्या पहिल्यांदा बोलली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.