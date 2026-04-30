एकुलत्या एक मुलाच्या निधनानंतर आईने सोडलं ८० कोटींच्या बंगल्यावर पाणी, झोपडीत काढतेय अखेरचे दिवस

आपल्या मुलांचा मृत्यू पाहणं हे आई वडिलांच्या आयुष्यातली सगळ्यात कठीण आणि वाईट गोष्ट असते. त्यातही आपल्या एकुलत्या एक मुलाचा मृत्यू पाहणं हे पालकांसाठी जिवंतपणी मरण्यासमान आहे. अशाच एका लोकप्रिय अभिनेत्याच्या मृत्यूचा धक्का इंडस्ट्रीने पचवला होता. मात्र या अभिनेत्याच्या जाण्याने त्याची आई एकटी पडली. ती अजूनही या धक्क्यातून सावरलेली नाही. आपल्या एकुलत्या एक मुलाला गमावल्या नंतर या माउलीने आपलं घरीदेखील सोडलं. मात्र ते घर साधंसुधं नव्हतं. ते घर म्हणजे तब्बल ८० कोटींचा बंगला होता. कोण होता हा अभिनेता?.आम्ही बोलतोय लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेता डॅनिअल बालाजीबद्दल. अभिनेता डॅनिअलचं 2024 साली वयाच्या 48 व्या वर्षी हार्ट अटॅकने निधन झालं. त्याच्या अशा अचानक झालेल्या निधनाने संपूर्ण इंडस्ट्री हादरली होती. त्याच्या चाहत्यांसाठी हा खूप मोठा धक्का होता. कारण डॅनिअल अनेक चित्रपटात खलनायकाचं पात्र साकारायचा. तो ही भूमिका इतकी उत्तम पद्धतीने साकारायचा की समोरच्याला त्याचा राग यायचा. हीच त्याच्या कामाची पावती असायची. नकारात्मक भूमिकांसाठीच तो ओळखला जायचा. जेव्हा कधी चित्रपटात खलनायकाची गरज भासायची, तेव्हा डॅनिअलपेक्षा उत्तम कोणीही नाही असं म्हटलं जायचं. .रिपोर्टनुसार डॅनियलने आपली आई राजलक्ष्मीसाठी अंदाजे 80 कोटी रुपये किमतीचा एक आलिशान बंगला बांधला होता. त्याची आई याच घरात राहत होती. त्याला आध्यात्मिक बाबींमध्येही खूप रस होता. चेन्नईतील आवडी इथं त्याने एक मंदिर बांधलं होतं. मात्र मुलाच्या आकस्मिक निधनानंतर राजलक्ष्मी यांनी हा बंगला सोडला. त्या बंगल्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात त्यांना मुलाची आठवण येत असे. त्यामुळे त्यांनी तो आलिशान बंगला सोडून आपल्या मुलाने बांधलेल्या मंदिराजवळील एका छोट्या झोपडीत राहू लागल्या. त्या माउलीने इतक्या मोठ्या संपत्तीवर पाणी सोडलं. आताही त्या मंदिराजवळच्या झोपडीतच राहतात.