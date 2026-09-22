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मला वाईट वाटतं, मी का बोलले नाही.. प्रथा म्हणून डोहाळे जेवणात घडलेली ती गोष्ट; मृणाल कुलकर्णी आजही विसरलेल्या नाही

MRINAL KULKARNI TALKED ABOUT DOHALE JEVAN SITUATION WHICH SHE NEVER FORGET: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी त्यांच्या डोहाळे जेवणात घडलेला प्रसंग सांगितलाय जो त्यांना आजही लक्षात आहे.
MRINAL KULKARNI

MRINAL KULKARNI

ESAKAL

Payal Naik
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'सोनपरी' बनून चिमुकल्यांसोबतच मोठ्या माणसांच्या हृदयात स्थान निर्माण करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांचं सौंदर्य आजही अनेकांना भुरळ पडेल असं आहे. लवकरच त्या 'बंडखोर' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. या सिनेमात त्यांच्यासोबत छाया कदम, प्रियदर्शनी इंदलकर, तितिक्षा तावडे, पूजा कातुर्डे, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी हे कलाकार आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या डोहाळे जेवणादरम्यान घडलेली गोष्ट सांगितलीये. ज्याची त्यांना आजवर खंत वाटते.

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