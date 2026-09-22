मला वाईट वाटतं, मी का बोलले नाही.. प्रथा म्हणून डोहाळे जेवणात घडलेली ती गोष्ट; मृणाल कुलकर्णी आजही विसरलेल्या नाही

'सोनपरी' बनून चिमुकल्यांसोबतच मोठ्या माणसांच्या हृदयात स्थान निर्माण करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांचं सौंदर्य आजही अनेकांना भुरळ पडेल असं आहे. लवकरच त्या 'बंडखोर' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. या सिनेमात त्यांच्यासोबत छाया कदम, प्रियदर्शनी इंदलकर, तितिक्षा तावडे, पूजा कातुर्डे, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी हे कलाकार आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या डोहाळे जेवणादरम्यान घडलेली गोष्ट सांगितलीये. ज्याची त्यांना आजवर खंत वाटते. .त्यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझा एक खूप पर्सनल किस्सा आहे. आणि त्याचं मला अजून खंत आहे की मी तेव्हा का नाही बोलले. बंड हा फार मोठा शब्द झाला पण मी किमान हरकत तरी घ्यायला हवी होती. मी प्रेग्नंट होते आणि डोहाळे जेवण होतं आणि कर्मधर्मसंयोगाने असं होतं की माझ्या आईच्या दोन अत्यंत जवळच्या मैत्रिणी, म्हणजे ज्या माझ्यासाठी अगदी सख्ख्या, त्यांना मूल नाही. आणि डोहाळे जेवणाच्या वेळेला अशी एक टोन निघाली की नको नको त्यांच्याकडनं ओटी नका भरून घेऊ.'.मृणाल पुढे म्हणाल्या, 'मी तेव्हा खूप पण लहान होते. मला तेव्हा ते लक्षात आलं नाही आणि नाही त्यांना ओटी भरू दिली. आणि मला ती खंत आजपर्यंत आहे की असं कसं झालं. तेव्हा मी कसा काय विरोध नाही केला, करू शकले नाही. जाणीवपूर्वक केला नाही वगैरे असं काही नाही. माझ्या तेव्हा ते मनातही नव्हतं, ते मला तेव्हा खटकलं नाही. जर मला ते खटकलं असतं तर मी नक्कीच तिथे माझ्या पद्धतीनं बंड केलं असतं.' .लाज वाटत नाही?... जुई गडकरीचा डीपफेक VIDEO व्हायरल; सुपरस्टार मराठी कपलच्या मुलासोबत जोडलं नातं, कोण आहे तो? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.