अकरावीत आईला म्हणाल्या मला रुचीरशीच लग्न करायचंय! मृणाल कुलकर्णी यांनी प्रेमासाठी केलेली बंडखोरी, अशी खुललेली लव्हस्टोरी

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी आहेत. त्यांनी 'सोनपरी बनून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्यांचं शिवराज अष्टकमधील राजमाता जिजाऊ यांचं पात्रही चांगलंच गाजलं. लवकरच त्यांचा 'बंडखोर' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी प्रेमासाठी केलेली बंडखोरी सांगितली. .मृणाल यांनी नुकतीच तारांगणला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'आज मी या विषयावर गमतीने बोलू शकते पण, तेव्हा ती माझ्यासाठी खूपच भीतीदायक गोष्ट होती असं मला वाटतं. विशेषत: माझ्या आई-वडिलांसाठी…आता मी आणि रुचिर आम्ही दोघंही एकमेकांना बालपणापासून ओळखत होतो. आम्ही कॉलेजमध्ये सुद्धा एकत्र होतो. तेव्हाच रुचिरने मला प्रपोज केलं. रुचिरने मला प्रपोज केलं होतं तेव्हा मी अकरावीत होते आणि तो सेकंड इयरला होता. पहिल्याच दिवशी मी घरी येऊन सांगितलं की, मला रुचिरशी लग्न करायचंय.”.त्या पुढे म्हणाल्या, “आजही मला आठवतंय, तेव्हा मला माझी आई म्हणाली होती, अगं मला तो आवडतो, तो माझा बॉयफ्रेंड आहे किंवा आम्हाला पुढे जाऊन लग्न करायचंय…असे बरेच टप्पे यामध्ये असतात. तू मला पहिल्याच दिवशी सांगते आहेस की, मला रुचिरशी लग्न करायचंय. तेव्हा फार भीती वाटली होती…पण, नशिबाने सगळ्या गोष्टी चांगल्या झाल्या. खरंतर, मी कल्पना केली होती त्यापेक्षाही आयुष्यात सगळं चांगलं झालं. पण, तेव्हा मी आई-बाबांविरोधात अगदी बंड केलं होतं, मला हाच पाहिजे. ती एक भोळेपणाची बंडखोरी होती, असं म्हणता येईल.” .त्या म्हणाल्या, 'खरंतर, आमच्या दोघांच्याही घरून लग्नाला अजिबातच विरोध नव्हता. कारण, लहानपणापासून आमच्या घरचे, आमची दोन्ही कुटुंब एकमेकांना ओळखत होती. पण, उगाचच मी नावापुरती बंडखोरी केली होती.' मृणाल यांचा 'बंडखोर' हा चित्रपट २४ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. .'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.