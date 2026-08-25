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अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'

MRINAL KULKARNI SHIVANI RANGOLE BOND: मृणाल कुलकर्णींनी शिवानी रांगोळेसोबतच्या खास नात्याबद्दल सांगितलं. ‘मी सासू झालेच नाही, मुलगी भेटली’, असं त्या म्हणाल्या.
MRINAL KULKARNI SHIVANI RANGOLE BOND

MRINAL KULKARNI SHIVANI RANGOLE BOND

esakal

Apurva Kulkarni
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MRINAL KULKARNI CALLS SHIVANI HER DAUGHTER: मृणाल कुलकर्णी आणि शिवानी रांगोळे या सासू-सुनेच्या जोडीची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा होत होती. मृणाल कुलकर्णी लेकीसारखी सुनीची काळजी घेतात. नेहमीच सोशल मीडियावर पोस्ट करत सुनेचं कौतूक करत असतात. 'शिवानीच्या रुपात सून नाहीतर लेकच मिळाली' असं त्या मुलाखतीत बोलत असतात.

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