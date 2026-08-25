अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'

MRINAL KULKARNI CALLS SHIVANI HER DAUGHTER: मृणाल कुलकर्णी आणि शिवानी रांगोळे या सासू-सुनेच्या जोडीची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा होत होती. मृणाल कुलकर्णी लेकीसारखी सुनीची काळजी घेतात. नेहमीच सोशल मीडियावर पोस्ट करत सुनेचं कौतूक करत असतात. 'शिवानीच्या रुपात सून नाहीतर लेकच मिळाली' असं त्या मुलाखतीत बोलत असतात..दरम्यान अशातच त्यांनी तारांगणला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना मृणाल कुलकर्णी म्हणाल्या, 'मी सासू वगैरे झाले असं मला कधी वाटतच नाही. मला शिवानीच्या रुपात सून नाहीतर मुलगी भेटलीय. याआधी मी जे विराजससाठी करायचे ते आता दोघांसाठी करते. दोघांची खोली आवरते, त्यांना डबे देते, आमच्या घरात छान रेडीमेड मुलगी आलीय. ती उत्तम अभिनेत्री सुद्धा आहे.'.दरम्यान काही दिवसांपूर्वी आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल बोलताना म्हणाल्या, 'मी सासू झालेच नाही. कारण विराजसच्या थिएटर संस्थेत शिवानी आधीपासूनच होती. पहिल्या नाटकात शिवानीनं काम केलं होत तसंच दोघींनी एकत्र काम सुद्धा केलाय. त्यामुळे मी तिच्यासाठी आजही मृणाल ताईच आहे. त्यामुळे मला कधीच सासू वगैरे झाल्यासारखं वाटतच नाही.'.पुढे बोलताना मृणाल कुलकर्णी म्हणालेल्या, 'आम्हा दोघांनाही तिचा खूप अभिमान आहे. विराजसला यश मिळालं तसं शिवानीला मिळावं अशी आमची इच्छा आहे. आता ती आमची मुलगी आहे. तिच्या रुपात एक गुणी मुलगी घरी आलीय.' असं मृणाल दुसानिसने सांगितलय. .गायक शानची ४८ कोटींची मोठी प्रॉपर्टी डील; वांद्रेत खरेदी केले ३ फ्लॅट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.