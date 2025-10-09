पंजाबी मुलाला पाहायला गेले आणि आधी नकार दिलेला मुलगा समोर... मृण्मयी देशपांडेने सांगितला धमाल किस्सा

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे हिने 'कुंकू' मालिकेतून आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. तिने प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडलं. त्यानंतर मृण्मयी अनेक चित्रपटात झळकली. तिची 'चंद्रमुखी' मधली भूमिकादेखील चांगलीच गाजली. मृण्मयी सध्या तिचा पती स्वप्नील राव याच्यासोबत महाबळेश्वर येथे त्यांच्या फार्महाउसवर राहते. ते दोघे तिथे शेतीही करतात. मृण्मयी आणि स्वप्नील यांचं अरेंजमरेज आहे. मात्र जेव्हा मृण्मयी मॅट्रोमोनी साइटवरच्या मुलांना भेटायला गेलेली तेव्हा काही गमतीशीर किस्से घडले होते. हे किस्से तिने चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. .मृणालने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल सांगितलंय. ती म्हणाली, 'मॅट्रोमोनी साइटवर माझं नाव नोंदवण्यात आलेलं. खरं तर मनाचे श्लोक या सिनेमातला बराचसा भाग हा माझ्याच आयुष्यावर आधारित आहे. मी मुलं बघत नव्हते म्हणून माझी आई माझ्यासाठी मुलं पाहत होती. त्यावेळी माझं लग्न हाच तिच्यासाठी एकमेव विषय होता. माझ्या लग्नाच्या पाठी इतकी लागली की ज्या पद्धतीने मुलांचे प्रोफाइल माझ्यापर्यंत आल्या त्यावरून मला वाटलंच नाही की तो मुलगा कोण आहे, कसा आहे याच्याशी तिचं काही देणं घेणं होतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'त्यावेळी मी जेवढ्या मुलांना पाहिलं त्या प्रत्येक वेळी अभिजीत खांडेकर आणि त्याची पत्नी सुखदा माझ्याबरोबर होते. आम्ही खूप घट्ट मित्र-मैत्रिणी आहोत. त्यावेळी आमच्या खूप भेटीगाठी व्हायच्या. मी मुलांना भेटले की लगेच त्यांच्या टेबलवर जाऊन बसायचे. एकदा एका मुलाला भेटायला गेले तेव्हा त्यांनी मला पहिला प्रश्न विचारला की मग होणार सून तू कुठल्या घरची? ते ऐकून मला धक्का बसला. तेव्हा मी काहीतरी कारण देऊन तिथून निघाले. तो सुद्धा तिथून बाहेर पडल्यावर मी पुन्हा येऊन अभिजीत आणि सुखदा जिथे बसलेले तिथे गेले..पुढे मृण्मयी म्हणाली, 'एकदा पुण्यात मी वेगळ्याच मुलाला भेटलेले. त्या मुलाने तर मला त्याला स्वतःला अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचं होतं म्हणून हो म्हटलेलं. तो एक पंजाबी मुलगा होता. आम्ही फार बोरिंग गप्पा मारत होतो. पूर्णवेळ फक्त करिअर बद्दलच विचारत होता. हे सगळं आम्ही बोलत असताना ज्याला मी होणार असून तू कुठल्या घरची या प्रश्नावर नकार दिला तोच मुलगा दुसऱ्या एका मुलीसोबत तिथे आला. चला पाहून मी कुठे तोंड लपवू असं झालेलं. टेबलाखाली सुद्धा जाऊ शकत नव्हते. मी त्याला म्हटलं की आपण इथून निघूया अन् माझ्या घरी जाऊयात. पण माझ्यासारखीच अवस्था त्या मुलाची सुद्धा झालेली. तो सुद्धा गांगरलेला.'.मृण्मयी म्हणाली, 'माझी आणि स्वप्नीलची भेटदेखील मॅट्रोमोनी साइटवरच झालेली. पण ज्या दिवशी आम्ही भेटलो त्याचवेळी एकमेकांच्या प्रेमात पडलो आणि दुसऱ्या दिवशी एकत्र राहायला सुरुवात केली.' मृण्मयी लवकरच 'मनाचे श्लोक' या चित्रपटात दिसणार आहे. .माझ्याशी लग्न करायचं म्हणून नवऱ्यानेच धर्म बदलला... 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील आजीची लव्हस्टोरी ऐकलीत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.