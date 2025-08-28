Premier

मालिकेत तर संस्कारी पण घरी सून म्हणून कशी वागते मृणाल दुसानिस? खऱ्या आयुष्यातील सासूबाई म्हणाल्या- ती स्क्रीनवर जशी दिसते...

MRUNAL DUSANIS REAL LIFE MOTHER IN LAW: लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस खऱ्या आयुष्यात कशी वागते तिच्या सासूबाईंनी मुलाखतीत सांगितलं आहे.
mrunal dusanis
mrunal dusanisesakal
Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिने 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' मधून अभिनय सृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर ती अनेक मालिकांमध्ये दिसली. तिने कायमच तिच्या वागण्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. ती प्रत्येक मालिकेमध्ये एक आदर्श सून म्हणून दिसली. तिच्यासारखी सून मिळावी अशी अनेकांची इच्छा आहे. मात्र आता मृणाल खऱ्या आयुष्यात सून म्हणून कशी वागते हे तिच्या सासूबाईंनी सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com