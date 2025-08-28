मालिकेत तर संस्कारी पण घरी सून म्हणून कशी वागते मृणाल दुसानिस? खऱ्या आयुष्यातील सासूबाई म्हणाल्या- ती स्क्रीनवर जशी दिसते...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिने 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' मधून अभिनय सृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर ती अनेक मालिकांमध्ये दिसली. तिने कायमच तिच्या वागण्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. ती प्रत्येक मालिकेमध्ये एक आदर्श सून म्हणून दिसली. तिच्यासारखी सून मिळावी अशी अनेकांची इच्छा आहे. मात्र आता मृणाल खऱ्या आयुष्यात सून म्हणून कशी वागते हे तिच्या सासूबाईंनी सांगितलं आहे. .नुकतंच मृणालच्या घरी बाप्पाचं आगमन झालं आहे. त्यानिमित्ताने तिने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. तेव्हा या मुलाखतीत तिच्यासोबत तिच्या घरातली इतर मंडळी देखील उपस्थित होती. तिचा नवरा, सासूबाई आणि मुलगीदेखील तिथे उपस्थित होते. या मुलाखतीत मृणालच्या सासूबाईंना ती घरी कशी वागते असं विचारण्यात आलं. ती प्रेक्षकांची आवडती आहे. पण ती घरी सून म्हणून कशी आहे असं त्यांना विचारण्यात आलं. .यावर उत्तर देताना मृणालच्या सासूबाई म्हणाल्या, 'ती जशी स्क्रीनवर आहे, तशीच ती खऱ्या आयुष्यातही आहे. ती खऱ्या आयुष्यात देखील गुणी आहे. शांत आहे. जशी ती मालिकेत वागते तशीच ती खऱ्या आयुष्यात देखील वागते. मालिकेतील नंदिनीची तिची भूमिका खूप छान आहे. ती भूमिकासुद्धा खूप छान साकारत आहे.' यावेळी तिच्या नवऱ्याला नीरजला देखील तुला मृणालची नंदिनी ही भूमिका आवडते का असं विचारण्यात आलं. यावर उत्तर देताना तो म्हणाला, 'नंदिनी पहिल्यापासूनच आवडत होती म्हणूनच लग्न केलं. मी तिचं काम अधूनमधून मला वेळ मिळेल तसा बघत असतो. तिचं काम ती छान करते.'.त्यानंतर मृणालला तू बाप्पाचे कशासाठी आभार मानशील असं विचारण्यात आलं. त्यावर मृणाल म्हणाली, 'मी बाप्पाचे सगळ्या गोष्टींसाठी धन्यवाद म्हणेन. खरं तर मी काही मागत नाही, मला सुचतही नाही. पण, मी नेहमी त्याचे धन्यवाद मानते आणि आज असं काहीच नाहीये,जे माझ्याकडे नाही आहे. छान घर आहे, छान कुटुंब आहे, मुलगी आहे. आता देवाच्या कृपेनं छान कामही आहे आणि त्याला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आणखी काय हवं. म्हणून मी कृतज्ञ आहे.' .१० वी पण नाही... फक्त 'या' इयत्तेपर्यंत शिकली आहे रुपाली भोसले; म्हणाली, 'मला तेव्हा वाटायचं की...' \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.