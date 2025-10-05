...आणि नीरजसाठी लिहिलेली चिठ्ठी बाबांनी वाचली; मृणाल दुसानिसने सांगितला लग्नाआधीचा मजेदार किस्सा

'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस आजही आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकतेय. तिने ‘तू तिथे मी’, ‘असं सासर सुरेख बाई’, ‘हे मनं बावरे’ या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तिने साकारलेली प्रत्येक भूमिका छोट्या पडद्यावर हिट ठरली. तिचा स्वतःचा असा वेगळा चाहतावर्ग आहे. मात्र मृणाल गेले काही वर्ष छोट्या पडद्यापासून लांब होती. ती तिचा पती नीरजसोबत परदेशात होती. मात्र त्यांच्या लग्नाची गोष्ट अगदीच खास होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्याच्या लग्नाआधीचा किस्सा सांगितला आहे. .मृणालच्या मालिकांसोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचीदेखील चांगलीच चर्चा होते. तिने नीरज मोरेशी अरेंज मॅरेज केलं. त्यांना एक मुलगी आहे. तिचं नाव नुरवी. मात्र त्यांच्या लग्नाची कथा अगदीच निराळी आहे. लग्नाआधी नीरज आणि मृणाल एकमेकांसोबत मोबाइलवर बोलायचे. ते एकमेकांना चिठ्ठीसुद्धा लिहायचे. मात्र एकदा मृणालने नीरजसाठी लिहिलेली चिठ्ठी नेमकी तिच्या बाबांना सापडली होती. मृणाल आणि नीरज यांनी नुकतीच अनुरूप विवाहसंस्थेचा मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी हा प्रसंग सांगितला. या मुलाखतीत मृणाल-नीरज यांना ‘एकमेकांना कधी पत्र लिहिलं होतं का?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. .यावर उत्तर देताना नीरज म्हणाल, 'पत्र असं नाही… पण आम्ही एकमेकांबद्दल दोन ओळी लिहून, त्याचे फोटो मोबाईलद्वारे पाठवले होते.' त्यावर मृणाल म्हणाली, 'आम्हाला एकमेकांचं अक्षरं बघायचं होतं. त्यामुळे आम्हाला एकमेकांबद्दल काय वाटतं? हे त्यावर लिहिलं आणि त्याचे फोटो शेअर केले. मी घरात बाबा किंवा भावाचे कपडे घालायचे. मला सवयच आहे ती… तर एकदा मी बाबांचं शर्ट घातलं होतं. तेव्हाच नीरजला चिठ्ठी लिहिली, त्याचा फोटो काढला आणि ती चिठ्ठी त्या शर्टच्या खिशात ठेवली. नंतर कुठेतरी जायचं, म्हणून बाबांनी तो शर्ट घातला; तर त्यांना ती चिठ्ठी मिळाली आणि त्यांनी ती चिठ्ठी वाचली. तेव्हाच बाबांना कळलं की, आम्ही आता प्रेमात पडलो आहोत आणि त्याचदिवशी मी आई-बाबांना नीरजबरोबर लग्न करायला तयार असल्याचं सांगितलं होतं.'.मृणाल सध्या स्टार प्रवाहावरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. ती या मालिकेत नंदिनी हे पात्र साकारतेय. .मला डावललं गेलं, मी फोन केले तरीही... अभिनेत्याने सांगितलं 'पारू' मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाला- त्यांनी मला... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.