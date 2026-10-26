'दृश्यम' आधी 'बजरंगी भाईजान'साठी दिलेली ऑडिशन; का नाही मिळाली मुन्नीची भूमिका? मराठमोळ्या मृणाल जाधवने सांगितलं कारण

सध्या अजय देवगन याच्या 'दृश्यम' चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. या फ्रॅन्चायजीचा तिसरा भाग २ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आणि त्याला प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. या चित्रपटातील कलाकारदेखील प्रेक्षकांच्या आवडत्या कलाकारांच्या यादीत आहेत. विशेषतः साळगावकर कुटुंब. यात अजयच्या लहान मुलीची भूमिका म्हणजेच अनुची भूमिका एका मराठी बालकलाकाराने साकारली आहे. तिचं नाव आहे मृणाल जाधव. मृणालने आजवर 'लय भारी', 'तू ही रे' सारख्या अनेक चित्रपटात भूमिका केलीये. मात्र हीच मराठमोळी मृणाल सलमान खान सोबत 'बजरंगी भाईजान' चित्रपटातही दिसली असती. मात्र एका कारणामुळे तिची ही संधी हुकली. .मृणालने एका मुलाखतीत 'दृश्यम' सिनेमा तिला कसा मिळाला याबद्दल सांगितलं. तेव्हाच तिने आपण 'बजरंगी भाईजान' साठीही ऑडिशन दिल्याचं म्हटलं. लोकशाही फ्रेंडलीला दिलेल्या मुलाखतीत दृश्यमच्या कास्टिंगचा किस्सा सांगत मृणाल म्हणाली, 'माझा सिनेसृष्टीतील हा प्रवास माझ्या शाळेमुळे झाला. मी बालमोहन विद्यामंदिरची मी विद्यार्थिनी आहे. शाळेत असताना मी पहिल्यांदा मॅगी मसालाची जाहिरात केली. जसं की लय भारी, तू ही रे... अशी कामे मिळत गेली. मी काही मालिका देखील केल्या. खरंतर हा किस्सा खूप अनोखा आहे. मी दृश्यमसाठी नाहीतर बजरंगी भाईजानसाठी ऑडिशन दिली होती.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण, त्यावेळी मी कश्मीरी मुलगी जशी असते तशी मी दिसत नव्हते. मग त्या लोकांनी माझं दृश्यमसाठी ऑडिशन घेतलं आणि माझी निवड झाली. यानंतर मग माझा हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रवास सुरु झाला. दोन महिने चाललेल्या या चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान मला खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या.यावेळी सहकलाकार इशिता दत्ता सोबत तर माझी खऱ्या अर्थाने बहिणीसारखी घट्ट मैत्री झाली.' .माहेरी साधी फोडणी दिली नाही, सासरी गेल्यावर सगळे पदार्थ... मुग्धा वैशंपायनने सांगितलं कसं आहे सासरचं वातावरण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.