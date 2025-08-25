पर्वतांच्या कुशीत सुरू होणार ‘मना’चे श्लोक’ चा प्रवास; 'या' तारखेला होणार रिलीज

चित्रपटात मनवा आणि श्लोक यांच्या नात्यांचा, विचारांचा आणि स्वप्नांचा प्रवास दाखवला आहे.मोशन पोस्टरमध्ये ते पर्वतांच्या दिशेने चालताना दिसतात, ज्यामुळे कथेबद्दल कुतूहल निर्माण होतं.त्यांच्या प्रेमाची कहाणी, सोबत कोण असेल आणि डोंगर त्यांना कुठल्या दिशेने घेऊन जातील, हे रहस्य पुढे उलगडणार आहे..Marathi Entertainment News : आयुष्य हा एक प्रवास आहे, कधी सोपा, कधी कठीण, तर कधी भावनांनी भरलेला. या प्रवासाला पर्वतांची साथ आणि मनाच्या नात्यांची ऊब मिळाली तर तो प्रवास खास ठरतो. अशीच एक वेगळी गोष्ट ‘मना’चे श्लोक’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे..या चित्रपटात मनवा आणि श्लोक यांचा प्रवास दाखवला असून, त्यात त्यांची नाती, विचार आणि स्वप्नं यांचा सुंदर संगम दिसणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या मोशन पोस्टरमध्ये ते दोघे पर्वतांच्या दिशेने चालत निघाल्याचं दिसत असून, त्यांचे पाठमोरे रूप या प्रवासाच्या कहाणीची उत्सुकता वाढवतं. या प्रवासात त्यांचं प्रेम फुलणार का, त्यांच्या सोबत आणखी कोण असेल, ते काय मागे सोडून आले आहेत आणि डोंगर त्यांना कोणत्या नव्या दिशेने नेत आहेत, हे जाणून घेणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच रंजक ठरणार आहे..या चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे, राहुल पेठे, पुष्कराज चिरपुटकर, सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे आणि करण परब यांची भूमिका आहे..‘मना’चे श्लोक’ हा चित्रपट १० ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार असून, याचे लेखन व दिग्दर्शन मृण्मयी देशपांडे यांनी केले आहे. चित्रपटाचे निर्माते श्रेयश जाधव आणि संजय दावरा असून, हा चित्रपट स्टारलाईट बॉक्स थिएटर्स व नितीन वैद्य प्रॉडक्शन्स यांनी सादर केला आहे..FAQs : Q1. या चित्रपटात मुख्य पात्रं कोण आहेत?👉 मनवा आणि श्लोक.Q2. नुकतंच काय प्रदर्शित झालं?👉 चित्रपटाचं मोशन पोस्टर.Q3. पोस्टरमध्ये काय दाखवलं आहे?👉 मनवा आणि श्लोक पर्वतांकडे चालत जाताना पाठमोरे दाखवले आहेत.Q4. चित्रपटात मुख्य प्रश्न काय आहेत?👉 त्यांच्या प्रवासात प्रेम फुलणार का, सोबत कोण असेल आणि डोंगर त्यांना कुठे नेतील.Q5. प्रेक्षकांसाठी हा प्रवास रंजक का ठरणार आहे?👉 कारण यात नाती, स्वप्नं आणि जीवनाचा गूढ प्रवास एकत्र पाहायला मिळणार आहे.कुणीतरी येणार गं ! परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढाने शेअर केली गुड न्यूज; पोस्ट करत म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.