Premier

पर्वतांच्या कुशीत सुरू होणार ‘मना’चे श्लोक’ चा प्रवास; 'या' तारखेला होणार रिलीज

Manache Shlok Movie Release Date : 'मना'चे श्लोक हा सिनेमा लवकरच रिलीज होणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Manache Shlok Movie Release Date
Manache Shlok Movie Release Date
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. चित्रपटात मनवा आणि श्लोक यांच्या नात्यांचा, विचारांचा आणि स्वप्नांचा प्रवास दाखवला आहे.

  2. मोशन पोस्टरमध्ये ते पर्वतांच्या दिशेने चालताना दिसतात, ज्यामुळे कथेबद्दल कुतूहल निर्माण होतं.

  3. त्यांच्या प्रेमाची कहाणी, सोबत कोण असेल आणि डोंगर त्यांना कुठल्या दिशेने घेऊन जातील, हे रहस्य पुढे उलगडणार आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
mrunmayee deshpande
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com