एका फ्लॅटमध्ये नवरा- बायको आणि... मुलांना मोबाईल देण्यावर मृण्मयीने घेतली पालकांची बाजू, म्हणाली- यात कोण चूक हे...

'कुंकू' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनावर आपला ठसा उमटवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. मृण्मयीने मुंबई पुण्यापासून दूर महाबळेश्वर येथे स्वतःचं टुमदार घर बांधलं. काम संपलं की ती आणि तिचा पती तिथेच राहतात. ते तिथे शेती करतात. मुलाखतींमध्ये तिने आपण इतक्या लांब घर बांधलं हे तिने सांगितलं होतं. आता मृण्मयीची आणखी एक मुलाखत चर्चेत आहे. ज्यात ती एकत्र कुटुंब पद्धतीबद्दल बोलली आहे. नवरा आणि बायको अशा दोघांनीच मिळून मुलांना वाढवणं किती अवघड आहे यावर भाष्य केलंय. .नेमकं काय म्हणालीये मृण्मयी?मृण्मयी ही फक्त अभिनेत्रीच नाही तर लेखिका आणि दिग्दर्शिकादेखील आहे. ती कायम तिच्या चित्रपट आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असते. आताही मुलाखतीत तिने बदलत्या पालकत्वाबद्दल तिचे विचार मांडलेत. तिने नुकतीच व्हायफ़ळ या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात तिने जुन्या आणि नवीन कुटुंब पद्धतीतील फरक सांगितला. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी माझ्या मित्रमंडळींना पाहिलं आहे. मुलांच्या एनर्जीला मॅच करणं आणि त्यांना वाढवणं खरंच अशक्य आहे! पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती आणि चाळ संस्कृती होती, तेव्हा मुलांची काळजी आणि संगोपन आपोआप व्हायचं. ती म्हणाली, "पूर्वीच्या काळी मुलं कुठे आणि कशी वाढायची हे कळायचंच नाही! कारण आजूबाजूला काका-आत्याची पोरं असायची, सगळे एकत्र राहायचे.'.मुलांना फोन द्यायचा नाही मग काय करायचं? ती पुढे म्हणाली, 'आजच्या सिंगल फॅमिलीत म्हणजेच एका फ्लॅटमध्ये नवरा, बायको आणि दोन मुलांना सगळं एकट्याने मॅनेज करावं लागतं, ज्यामुळे परिस्थिती खूप बिकट झाली आहे. ही तारेवरची कसरतच आहे. आजकाल मुलांना मोबाईल दिल्याबद्दल सगळे शिव्या देतात. अरे, पण आईबापाने हे गणित कसं सोडवायचं? त्यांना दोन मिनिटं कधी मिळणार? पालक जे करत आहेत, ते बरोबर नाही हे त्यांनाही माहीत आहे, पण करणार काय? ही सगळी गणिते आहेत, ज्यात चूक किंवा बरोबरचं उत्तर देता येणार नाही.' मृण्मयीचं हे वक्तव्य साध्य चर्चेत आहे. .मृण्मयी लवकरच 'मनाचे श्लोक' या चित्रपटात झळकणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. जो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलाय. .एकुलती एक लेक अन् दुसरं लग्न... नवऱ्याच्या आजारपणाबद्दल सांगितल्यावर काय म्हणालेले अभिज्ञाचे आई-वडील?