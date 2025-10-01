Premier

एका फ्लॅटमध्ये नवरा- बायको आणि... मुलांना मोबाईल देण्यावर मृण्मयीने घेतली पालकांची बाजू, म्हणाली- यात कोण चूक हे...

MRUNMAYEE DESHPANDE ON GOOD PARENTING: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मृण्मयी देशपांण्डे हिने मुलांना आजच्या काळात वाढवणं कठीण का आहे याबद्दल भाष्य केलंय.
mrunamye deshpande

mrunamye deshpande

esakal

Payal Naik
Updated on

'कुंकू' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनावर आपला ठसा उमटवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. मृण्मयीने मुंबई पुण्यापासून दूर महाबळेश्वर येथे स्वतःचं टुमदार घर बांधलं. काम संपलं की ती आणि तिचा पती तिथेच राहतात. ते तिथे शेती करतात. मुलाखतींमध्ये तिने आपण इतक्या लांब घर बांधलं हे तिने सांगितलं होतं. आता मृण्मयीची आणखी एक मुलाखत चर्चेत आहे. ज्यात ती एकत्र कुटुंब पद्धतीबद्दल बोलली आहे. नवरा आणि बायको अशा दोघांनीच मिळून मुलांना वाढवणं किती अवघड आहे यावर भाष्य केलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
mrunmayee deshpande
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com