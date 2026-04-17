मृण्मयी देशपांडेचं चालतं फिरतं घर पाहिलत का? आता महिनाभर तिथेच राहणार, Viral Video

MRUNMAYEE DESHPANDE CHOOSES MOTORHOME VIRAL VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सोशल मीडियावर मृण्मयी नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. महाबळेश्वरमध्ये शेती करणारी मृण्मयी नेहमीच निसर्ग, टूर, ट्रेकिंग याबद्दल बोलत असते. दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर तिने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. .मृण्मयी देशपांडे सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या रस्त्यांवर भटकंती करताना करतेय. मृण्मयीने तिच्या ऑस्ट्रेलियातील ट्रिपचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने चालतं-फिरतं घर म्हणजेच मोटरहोम सगळ्यांना दाखवलं आहे. सध्या तिचा या घराचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सध्या मृण्मयी पती स्वप्नीलसोबत ऑस्ट्रेलिया ट्रीपवर गेली आहे. यावेळी त्यांनी कोणतही हॉटेल बूक न करता मोटरहोमला पसंती दिली. या व्हिडिओमध्ये मृण्मयी म्हणताना दिसतेय की, 'सध्या मी ऑस्ट्रेलियात एका कॅम्पिंग ग्राऊंडवर आहे. गेल्या १५ दिवस आम्ही गाडीतून फिरतोय. मोटारहोमद्वारे आम्ही गाडीने प्रवास करणार आहोत. याच गाडीत आमचा मुक्काम असणार आहे.' असं म्हणत तिने प्रेक्षकांना तिच्या चालत्या-फिरत्या घराची झलक दाखवली..या मोटरहोममध्ये स्वयंपाकघर, झोपण्याचा बेड, किचन, भांडी घासण्याची जागा सगळं काही आहे. व्हिडिओमध्ये पुढे मृण्मयी म्हणताना दिसतेय की, 'आम्ही रोज गाडीतच बनून घरचं अन्न घातोय. कधी घनदाट जंगलात तर कधी नदीकाठी. गाडी थांबवतो आणि स्वयंपाक करतो. आपल्याला हवा तसा निसर्गही पाहता येतो. गाडीचा मागचा दरवाजा उघडा ठेवायचा आणि निसर्ग अनुभवायचा.'.सध्या मृण्मयीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तिने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'या प्रवासात खुप मजा आहे. मी स्वत:ला शोधण्याचा एक सुंदर क्षण अनुभवत आहे.' मृण्मयीला निर्सगाविषयी प्रचंड प्रेम आहे. तिने महाबळेश्वरमधील शेतीचेही फोटो पोस्ट करत असते. त्याता तिने आंतरराष्ट्रीय कॅम्पिंग ट्रिप निवडल्यानं चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.