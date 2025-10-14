Premier

अखेर मृण्मयी देशपांडेच्या ‘मना’चे श्लोक' चित्रपटाचं नाव बदललं; आता 'या' नावाने येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

MRUNMAYEE DESHPANDE MOVIE NAME CHANGED: मृण्मयी देशपांडे हीच 'मनाचे श्लोक' हा चित्रपट नावामुळे वादात अडकला होता. आता तो नवीन नावासह प्रदर्शनासाठी सज्ज झाला आहे.
MRUNMAYEE DESHPANDE

MRUNMAYEE DESHPANDE

esakal

Payal Naik
Updated on

मृण्मयी देशपांडे लिखित आणि दिग्दर्शित चित्रपट ‘तू बोल ना’ हा चित्रपट आता नव्या नावानं, नव्या उत्साहात पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा चित्रपट येत्या गुरुवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. याआधी या चित्रपटाचे नाव ‘मना’चे श्लोक’ असं होतं. सेन्सॉर बोर्ड आणि न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिल्यानंतरही काही संघटनांच्या वतीने चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

Marathi Actress
marathi movie
mrunmayee deshpande
Entertainment news
marathi entertainment

