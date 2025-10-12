राज्यभरात थांबवलं 'मनाचे- श्लोक' चित्रपटाचं प्रदर्शन, चित्रपटाचं नाव बदलणार, मृण्मयी पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'अतिशय दु:खद'

गेल्या काही दिवसांपासून मनाचे श्लोक या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. प्रदर्शनानंतर लगेचच या चित्रपटावर विरोध करण्यात आलय. चित्रपट प्रदर्शनानंतर एका दिवसातच सगळीकडे शो बंद करण्यात आले. 10 ऑक्टोबर रोजी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्या चित्रपटाचं नाव मनाचे श्लोक असल्याने मोठा वाद झाला. सिनेमामध्ये श्री समर्थ रामदास स्वामी यांच्या मनाचे श्लोकाची साधर्म्य असल्याचं यात म्हटलं. त्यामुळे अनेक हिंदूत्ववाद्याकडून हा सिनेमा बंद करण्याची मागणी घेतली. .अनेकांनी सिनेमागृहात जाऊन सिनेमा बंद करण्याची मागणी केली. हिंदुत्ववादी संघटनांनी चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेत शो बंद पाडले. त्यामुळे राज्यभरातील सर्वच शो बंद करण्यात आले. आता या सगळ्या विरोधानंतर दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडेनं मोठं पाऊल उचललय. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चित्रपटाबाबत मोठी अपडेट चाहत्यांना दिली आहे. .चित्रपटाच्या नावावरुन अनेक हिंदुत्ववादी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरुन आणि शीर्षकावरुन मृण्मयी देशपांडेनं मोठा निर्णय घेतला आहे. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सिनेमाबाबत चाहत्यांना माहिती दिली आहे. तसंच या सगळ्या गोष्टीबद्दल तिने दु:ख सुद्धा व्यक्त केलय. .तिने पोस्टमध्ये लिहल की, 'नमस्कार... मनाचे श्लोक या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरुन पुणे, संभाजीनगर, पश्चिम महाराष्ट्रात घडलेल्या घटना अतिशय दु:खद आहे. हे सगळं पाहता आम्ही या चित्रपटाचं प्रदर्शन संपुर्ण महाराष्ट्रात थांबवत आहोत. आता हा सिनेमा नवीन नावासह 16 ऑक्टोंबर 2025 रोजी पुन्हा प्रदर्शित करण्यात येत आहे. भेटुयात!' असं तिने या पोस्टरमध्ये म्हटलय..दरम्यान मृ्ण्मयी देशपांडे हिने या चित्रपटात फक्त अभिनयच नाहीतर दिग्दर्शनासह पटकथा सुद्धा लिहली आहे. चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे, राहुल पेठेसह सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, करण परब यांनी चित्रपटात दमदार अभिनय केला आहे. त्यामुळे आता चाहते नव्या तारखेच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .३७ वर्षांच्या संसारात कधीही अशोक सराफ 'ही' गोष्ट निवेदितांसमोर बोलले नाहीत; म्हणाल्या, 'नंतर त्याला विचारल्यावर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.