मग काय करणार? गणपती विसर्जनावेळी चक्क साडी नेसून नदीत पोहली मराठमोळी गायिका; Video पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

आपल्या आवाजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी लोकप्रिय मराठमोळी गायिका म्हणजे मुग्धा वैशंपायन. 'सारेगमप लिटिल चॅम्प' मधून ती घराघरात पोहोचली. तिचा आवाज जितका लोकप्रिय ठरला तितकाच तिचा स्वभावही प्रेक्षकांना भावला. मुग्धा पुन्हा चर्चेत आली ती प्रथमेश लघाटेसोबत लग्न केल्यानंतर. आपली लिटिल मॉनिटर इतकी मोठी झाली यावर अनेकांना विश्वास बसत नव्हता. आता पुन्हा एकदा मुग्धा चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण मात्र वेगळंच आहे. नुकतेच गणपती येऊन गेले. आता मुग्धाने गणपती विसर्जनाचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात ती साडी नेसून नदीत पोहोताना दिसतेय. .मुग्धा तिच्या इंस्टाग्रामवर प्रचंड सक्रीय असते. तिचं स्वतःचं युट्यूब चॅनेलदेखील आहे. प्रथमेश आणि मुग्धा दरवर्षी त्यांच्या गावाला गणेशोत्सव साजरा करतात. याही वर्षी त्यांनी गणपतीची स्थापना केली होती. गणपती विसर्जनाच्या वेळेस मुग्धाने व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये इतर दोघी चालत नदीतून पुढे येतात. मात्र मुग्धा मागे राहते. त्यामुळे ती थेट पोहायला सुरुवात करते. त्यावर प्रथमेश तिला म्हणतो तू पोहत लवकर पोहोचलीस. मुग्धाने हा व्हिडीओ शेअर करुन कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, 'एवढी वर्ष विहीरीत पोहायची सवय होतीच.. पण यावर्षी गणपती विसर्जनाच्या वेळी चक्क आरवलीच्या नदीत पोहोले! ती सुद्धा साडी नेसून. आणखी एक skill unlocked!'.मुग्धा यापूर्वी तिच्या माहेरी विहिरीमध्ये पोहायचे. त्याचेही अनेक व्हिडिओ तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. आता या व्हिडिओवर देखील चाहत्यांनी लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केलाय. तिला साडीवर पोहोताना पाहून अनेकांनी तिचं कौतुक केलंय. कोणतीही गोष्ट दिखाव्यासाठी नाही तर स्वतःच्या आनंदासाठी करतेस असं म्हणत चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलंय. मुग्धा आणि प्रथमेश एकत्र गायनाचे कार्यक्रम करताना दिसतात. त्यांच्या कार्यक्रमाला बरीच गर्दीदेखील असते. .'गारंबीचा बापू' आला रे! कोकणच्या मातीतील बंडखोर कहाणी आता मोठ्या पडद्यावर; 'हा' अभिनेता साकारणार भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.