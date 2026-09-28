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मग काय करणार? गणपती विसर्जनावेळी चक्क साडी नेसून नदीत पोहली मराठमोळी गायिका; Video पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

MUGDHA-VAISHMPAYAN-SWIMS-IN-RIVER-WEARING-SAREE-DURING-GANPATI-VISARJAN : मराठी गायिकेचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय ज्यात ती साडी नेसून चक्क नदीत पोहतेय. तिच्या साधेपणाचं खूप कौतुक होतंय.
mugdha vaishampayan swim in saree

mugdha vaishampayan swim in saree

esakal

Payal Naik
Updated on

आपल्या आवाजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी लोकप्रिय मराठमोळी गायिका म्हणजे मुग्धा वैशंपायन. 'सारेगमप लिटिल चॅम्प' मधून ती घराघरात पोहोचली. तिचा आवाज जितका लोकप्रिय ठरला तितकाच तिचा स्वभावही प्रेक्षकांना भावला. मुग्धा पुन्हा चर्चेत आली ती प्रथमेश लघाटेसोबत लग्न केल्यानंतर. आपली लिटिल मॉनिटर इतकी मोठी झाली यावर अनेकांना विश्वास बसत नव्हता. आता पुन्हा एकदा मुग्धा चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण मात्र वेगळंच आहे. नुकतेच गणपती येऊन गेले. आता मुग्धाने गणपती विसर्जनाचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात ती साडी नेसून नदीत पोहोताना दिसतेय.

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