आठ दिवसांनंतर मी माधुरी दीक्षितसारखी दिसणार म्हणत मुक्ता बर्वेने केलेला हेअरकट; घरी गेल्यावर मात्र... सांगितला तो किस्सा

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे हिने तिच्या मेहनतीच्या बळावर इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. 'जोगवा', 'नाच गं घुमा', 'मुंबई पुणे मुंबई' यांसारखे अनेक सिनेमे तिने केलेत. आता लवकरच ती एका नवीन नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्ताने तिने एक किस्सा सांगितलाय ज्याची आता सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसतेय. हा किस्सा तिच्या हेअरकटचा आहे. .मुक्ताने एक व्हिडिओ शेअर केलाय यात ती म्हणते, 'मी अकरावीत असताना घरी न सांगता, माझी मैत्रीण अदितीबरोबर हेअरकट करायला गेले होते. हेअरकट झाला, ज्यांनी माझा हेअरकट केला होता. त्या बाई मला म्हणाल्या की, हा हेअरकट आता कसाही दिसत असला तरीही आठ दिवसांनी तो माधुरी दीक्षितच्या हेअरकटसारखा दिसेल. त्या म्हणण्यावर माझा आणि अदितीचा ठाम विश्वास बसला. त्यामुळे मला वाटू लागले की, आता हा हेअरकट कसाही दिसू दे; पण आठ दिवसांनंतर मी माधुरी दीक्षितसारखी दिसणार आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'तो हेअरकट करून मी घरी गेले आणि आईचा प्रचंड ओरडा खाल्ला. पण, मी एकटीनंच ओरडा खाल्ला नाही, तर मी आणि अदितीनंही ओरडा खाल्ला. माधुरीसारखी दिसले की नाही माहीत नाही पण ही आठवण कायम राहिली. ही अदिती माझी अकरावीपासूनची मैत्रीण आहे. आजपर्यंत आमची मैत्री तशीच टिकून आहे. फक्त होतं असं की, कामाची क्षेत्रं बदलली, आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचं शिक्षण घेतलं. त्यामुळे भेटीगाठी कमी झाल्या. तिला मी खूप वर्षांत भेटले नाही. मला आठवत नाही की, किती वर्षं झाली. अदिती मला तुझी खूप आठवण येते. आपण, अधे मधे फोनवर कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो; पण भेटून कट्टा टाकायला खूप वर्षं झाली. त्यामुळे मला तुला भेटायला नक्की आवडेल.'.पुढे मुक्ता म्हणाली, 'आपल्या आयुष्यात विविध टप्प्यांवर अशी अनेक जवळची माणसं येतात. पण, काही कारणानं त्यांच्याशी संपर्क तुटतो आणि खूप वर्षांत त्यांच्या भेटीगाठीही होत नाहीत.' मुक्ताच्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट केली आहे. हेअर कट वगैरे ठीक आहे; पण मुक्ता बर्वेसारखा अभिनय कुठून आणायचा?, तुम्ही दोघी आठ दिवसांनी त्या पार्लरमध्ये गेला नाहीत?, आजही तुमचा हेअरकट सुंदर आहे. तुम्हीही गोड आहात. ,खरे सांगायचं तर मॅडम तुम्ही माधुरी दीक्षितपेक्षा खूप छान दिसता' अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी तिच्या व्हिडिओवर दिल्या आहेत..'दृश्यम ३' मध्ये गायतोंडेची दहशत दिसलीच नाही' म्हणणाऱ्या मराठी अभिनेत्याला नेटकऱ्यांनी सुनावलं; म्हणाले- तुम्ही लोक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.