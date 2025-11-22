तेव्हा स्थळं यायची आणि अजूनही येतात पण... लग्नाविषयी विचारणाऱ्यांचे मुक्ता बर्वेने टोचले कान; 'माझं आयुष्य हे...'

'मुंबई पुणे मुंबई', 'मंगलाष्टक वन्स मोअर', 'डबल सीट' यांसारख्या दमदार चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारी मुक्ता बर्वे प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिचा असा एक वेगळा प्रेक्षकवर्ग आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील अतिशय ताकदीची अभिनेत्री म्हणून तिची ओळख आहे. गेली २५ वर्ष आपल्या अभिनयाच्या जोरावर ती प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. चित्रपट, नाटक, मालिका अशा तीनही क्षेत्रात तिने स्वतःचं स्थान कायम केलंय. मात्र यशाच्या शिखरावर असूनही ती वैयक्तिक आयुष्य प्रेक्षकांपासून दूर ठेवणंच पसंत करते. वयाच्या ४६व्या वर्षीही मुक्ता अविवाहीत आहे. आता तिने यावर स्पष्ट भाष्य केलंय. .नुकत्याच सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत मुक्ता तिच्या लग्नाविषयी बोललीये. यावर उत्तर देताना ती म्हणाली, 'मी या प्रश्नाचं उत्तरच देत नाही. मला कोणी समोर येऊन विचारतही नाही. मला वाटतं तशी गरजही नाही कारण कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी का विचारावं आणि कोणी आपल्या खाजगी आयुष्याविषयी का उत्तर द्यावं. केवळ मी समाजमाध्यमात काम करते म्हणून कोणीही मला काहीही विचारु शकेल असा त्याचा अर्थ नाही. माझं वैयक्तिक आयुष्य मी माझ्या कामापेक्षा कायमच लांब ठेवलं. ते एकत्र करण्याची मला गरजही वाटत नाही.'.ती पुढे म्हणाली, 'जोपर्यंत त्याचा माझ्या जगण्या वागण्यावर परिणाम होत नाही तोवर तो माझा अत्यंत वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि तो आदरपूर्वक लोकांनीही जपला पाहिजे. माझ्याबाबतीत लोक ते नेहमीच जपतात. पूर्वी ते गंमत म्हणून विचारलं जायचं कारण तेव्हा स्थळं यायची आणि ती अजूनही येतात. पण त्याची चर्चा किंवा तो विषय असू नये कारण वैयक्तिक आयुष्य हे नेहमीच खाजगी असतं आणि माझं क्षेत्र म्हणून जे काम आहे ते वेगळं आहे.'.मुक्ताचा 'असंभव' हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झालाय. यात ती प्रिया बापट आणि सचित पाटील यांच्यासोबत दिसतेय. .एकदम कातिल! रेखाच्या एव्हरग्रीन गाण्यावर रिंकू राजगुरूचा जबरदस्त डान्स; दिलखेचक अदा पाहून चाहते घायाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.