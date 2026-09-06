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…म्हणून मुक्ता बर्वेने हिंदीत फार काम केलं नाही, कारण सांगत अभिनेत्री म्हणाली...'ऑडिशन देत असते पण...'

MUKTA BARVE REVEALS WHY SHE DID NOT WORK MUCH IN HINDI CINEMA: मुक्ता बर्वे यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत कमी काम करण्यामागचं कारण सांगितलं. हिंदीत ऑडिशन देऊनही हवं तसं काम मिळालं नाही, त्यामुळे पुन्हा मराठीत काम करण्यास सुरुवात केल्याचं अभिनेत्रीने सांगितलं.
MUKTA BARVE

MUKTA BARVE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY DID MUKTA BARVE DO LESS WORK IN HINDI FILMS: मुक्ता बर्वे ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयासह तिने निर्मिती, नाटकातही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. परंतु मराठीपेक्षा हिंदी सिनेसृष्टीत मुक्ताने फार कमी काम केलय. यामागचं कारण तिने सांगितलय.

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