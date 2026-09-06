…म्हणून मुक्ता बर्वेने हिंदीत फार काम केलं नाही, कारण सांगत अभिनेत्री म्हणाली...'ऑडिशन देत असते पण...'

WHY DID MUKTA BARVE DO LESS WORK IN HINDI FILMS: मुक्ता बर्वे ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयासह तिने निर्मिती, नाटकातही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. परंतु मराठीपेक्षा हिंदी सिनेसृष्टीत मुक्ताने फार कमी काम केलय. यामागचं कारण तिने सांगितलय. .नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मुक्ता बर्वेनं नाटक, सिनेमा, मुंबई पुणे मुंबईच्या चौथा भाग या सगळ्यावर भाष्य केलय. यावेळी तिने हिंदी सिनेसृष्टीत कमी काम करण्याचं कारण सांगितलं आहे. .अमोल परचुरेला दिलेल्या मुलाखतीत तिला प्रश्न विचारण्यात आला की, 'हिंदी सिनेसृष्टीत फार कमी काम केलंय. त्या मागचं कारण काय?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'मी जेव्हा काम करणं सुरु केलं तेव्हा हिंदीची क्रेझ होती. मला नक्कीच हिंदीत काम करायला आवडेल. परंतु मला मराठीत चांगली कामं मिळत गेलं. नाटक, सिनेमा आणि मालिका हे तिन्हीही करत राहिले. अशीच २५ वर्ष धावपळीत कमीच पडली.'.पुढे मुक्ता म्हणाली की, 'खरं सांगायचं तर मी कोरोनाच्या आधी एक वर्ष हिंदीमध्ये ऑडिशन द्यायला सुरुवात केली होती. तेव्हा मी निर्णय घेतलेला की, हिंदीत काम करायचं. परंतु हवं तसं काम हिंदीमध्ये मिळालं नाही. त्यामुळे आर्थिक गोष्टीसाठी पुन्हा मराठीत काम करायला सुरुवात केली. मराठीत तिन्ही माध्यमात मला चांगली कामं मिळत गेली.' पुढे ती असही म्हणाली की, 'मी हिंदी ऑडिशन देत होते पण हवा तसं काम मिळत नव्हतं. त्यावेळी मला काही घाई नाहीय. उद्या मराठी ऑडिशन मागितली तर मी ती सुद्धा देईल.' असं ती म्हणाली. .'त्यामुळे मी शिल्पाच्या जोरात कानाखाली मारली' 'ठरलं तर मग' फेम अभिनेत्रीनं सांगितला शिल्पा शेट्टीसोबतचा किस्सा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.