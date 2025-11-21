Premier

अजूनही मुक्ता बर्वेच्या स्वप्नात येतात 'त्या' गोष्टी; म्हणाली- आजही जेव्हा मी टेंशनमध्ये झोपते तेव्हा...

MUKTA BARVE TALKED ABOUT HER SCARY DREAMS: मराठमोळी अभिनेत्री मुक्ता बर्वे हिने तिला आजही पडत असलेल्या स्वप्नांबद्दल सांगितलंय. शाळा सोडून इतकी वर्ष झाली तरी आपल्याला ती स्वप्न पडत असल्याचं तिने सांगितलंय.
Payal Naik
'मुंबई पुणे मुंबई' मधून प्रत्येकाच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. तिने अनेक मराठी मालिका, चित्रपट आणि नाटकांमध्ये काम केलंय. ती मराठी सिनेसृष्टीतील एक कसलेली अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. पुण्यात जन्मलेल्या मुक्ताने ललित कला केंद्रातून अभिनयाचं शिक्षण घेतलंय. तिने रंगभूमीही गाजवलीये. नुकताच मुक्ताचा 'असंभव' हा थ्रिलर चित्रपट प्रदर्शित झालाय. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या स्वप्नांबद्दल सांगितलंय.

