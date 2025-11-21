अजूनही मुक्ता बर्वेच्या स्वप्नात येतात 'त्या' गोष्टी; म्हणाली- आजही जेव्हा मी टेंशनमध्ये झोपते तेव्हा...

'मुंबई पुणे मुंबई' मधून प्रत्येकाच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. तिने अनेक मराठी मालिका, चित्रपट आणि नाटकांमध्ये काम केलंय. ती मराठी सिनेसृष्टीतील एक कसलेली अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. पुण्यात जन्मलेल्या मुक्ताने ललित कला केंद्रातून अभिनयाचं शिक्षण घेतलंय. तिने रंगभूमीही गाजवलीये. नुकताच मुक्ताचा 'असंभव' हा थ्रिलर चित्रपट प्रदर्शित झालाय. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या स्वप्नांबद्दल सांगितलंय. .मुक्ता 'असंभव' चित्रपटात मानसीची भूमिका साकारतेय जिला स्वप्नात तिचा पूर्वीचा जन्म दिसतो. यानिमित्ताने मुक्ताने तिला पडणाऱ्या स्वप्नांबद्दल सांगितलं. नुकत्याच सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'ट्रेलरमध्ये आहेच की तिला स्वप्न पडतात. मला वैयक्तिक आयुष्यात असं काही प्रेशर वगरे असेल तर अजूनही विचार कर शाळा सोडून आता किती वर्ष झाली असतील तरी परीक्षेची स्वप्न पडतात आणि भागाकार, गुणाकाराची चिन्ह अशी थ्री डी मध्ये माझ्या अंगावर पडतायत अशी स्वप्न पडतात मला. अशी अंगावर येतायत एकदम. गणिताची भीती नव्हती मला पण अशी काही ग्रेट आवडही नव्हती.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण त्याला काहीतरी व्हिज्युअल आहे, ती चिन्ह अंगावर पडण्याचं काहीतरी आहे. ते स्वप्न अजूनही आहे कितीही मोठं झालं तरी. म्हणजे अगदी नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगाच्या आदल्या दिवशीसुद्धा मला कधीकधी अशी स्वप्न पडतात की गुणाकार, भागाकरही चिन्ह अशी अंगावर पडतायत.' मुक्ताने 'जोगवा', 'मुंबई-पुणे-मुंबई', 'डबल सीट', 'आघात', 'लग्न पाहवे करून' मंगलाष्टक वन्स मोअर', 'स्माईल प्लीज', 'वाय (Y)' अशा चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची ताकद सिद्ध केलीये..ती 'आभाळमाया', 'एका लग्नाची दुसरी गोष्ट', 'पिंपळपान' अशा मालिकांमध्येही दिसलीये. सध्या तिचं 'चार चौघी ' हे नाटकंही रंगभूमीवर चांगलंच गाजतंय. तर दुसरीकडे तिचा 'असंभव' हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालाय. .१० वर्ष डेट केलं पण २ वर्षात लग्न तुटलं; अपूर्वा नेमळेकरने सांगितलं घटस्फोटाचं कारण, म्हणाली- मी चुकले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.