मुळशी पॅटर्नमुळे मुलांना नोकरी मिळेना, लग्नही जुळेना? मुळशीकरांचा संताप; चित्रपटाचं नाव बदलण्याची मागणी

MULSHI PATTERN 2 CONTROVERSY OVER YOUTH JOBS AND MARRIAGES: दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांच्या 'मुळशी पॅटर्न २' या आगामी सिनेमाच्या नावावरून आता मुळशी तालुक्यात विरोध होत आहे. सिनेमाच्या नावामुळे संपूर्ण मुळशीला गुन्हेगारीचा तालुका म्हणून ओळखलं जात असून त्याचा थेट परिणाम स्थानिक मुलांना होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. तसंच तरुणांना नोकरी आणि विवाहामध्ये सुद्धा अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा मुळशीकरांकडून करण्यात आला आहे..मुळशी बचाव समन्वय समितीच्या सदस्यांनी स्थानिक खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत त्यांना याबाबत निवेदन दिले. 'मुळशी पॅटर्न २' या सिनेमाच्या नावामुळे तालुक्याची होणारी बदनामी थांबवावी अशी मागणी समितीच्या सदस्यांनी केलीय. .मुलांना नोकरी आणि विवाहात अडचणीमुळशीकरांच्या म्हणण्यांनुसार 'मुळशी पॅटर्न' या नावामुळे तालुक्याला 'गुन्हेगारीचा अड्डा' अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण होत आहे. तसंच याचा परिणाम तालुक्यातील युवकांवर होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विशेषत: मुळशीतील मुलांना नोकरी मिळवताना तसंच विवाह जुळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप समितीच्या सदस्यांनी केलाय. .दरम्यान मुळशी बचाव समन्वय समितीच्या सदस्यांनी स्थानिक खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत त्यांना याबाबत निवेदन दिले. ‘मुळशी पॅटर्न 2’ हे नाव बदलण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसंच तालुक्याची बदनामी होणं थांबवावी अशी विनंती केलीय. तसंच तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि विविध व्यावसायिक उपक्रम होत आहेत. पंरतु सिनेमामधून तालुक्याची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाल्यामुळे स्थानिक उद्योगांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोप मुळशी बचाव समन्वय समितीनं केलाय. .आवाजावर सतत येत होता ताण; लीना भागवत यांच्यावर झाली शस्त्रक्रिया, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.